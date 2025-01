Claudio Aquino fue presentado esta tarde ante los medios de comunicación como nuevo refuerzo de Colo Colo. El nuevo mediocampista del “Cacique” habló esta tarde ante la prensa junto a Daniel Morón y Aníbal Mosa, contando sabrosos detalles sobre su llegada al cuadro de Macul.

En su presentación, reconoció que los albos lo seguían desde principios de 2024, por lo que ya había estado tanteando terreno tanto con Gustavo Quinteros como con Agustín “Chiqui” Bouzat, dos exalbos con los que estuvo la temporada pasada en Vélez Sarsfield.

“El interés de Colo Colo estuvo desde principio del año pasado, pero por cuestiones de contrato y del club en el que estaba no se pudo dar, desde ese momento comencé a hablar con Chiqui, con Roldán y con Quinteros, al último”, declaro.

En esa línea, añadió que el exestratega del “Cacique” junto a Bouzat “siempre me hablaron muy bien del club, y la verdad, de lo que me dijeron, nada es mentira. Ellos me ayudaron a conocer el club y ver lo que es Colo Colo“.

El mensaje de Gustavo Quinteros a Claudio Aquino en su llegada a Colo Colo

Por si fuera poco, el nuevo refuerzo de Colo Colo contó que Gustavo Quinteros le entregó un mensaje tras confirmarse su llegada al “Cacique”: “Con Gustavo hablé después de que él dejó el cargo en Vélez, me mandó un mensaje agradeciéndome y felicitándome por el torneo que tuve y por el trabajo que hicimos juntos”.

“Anteriormente, hablamos un poco de Colo Colo porque le llegó la noticia. Me decía que era un gran club, que iba a disfrutar y que iba a ser feliz acá”, cerró.

Gustavo Quinteros envió un mensaje a Claudio Aquino en su llegada a Colo Colo (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)

Oficializado y presentado, ahora Claudio Aquino viajará junto al plantel rumbo a Uruguay para ponerse bajo las órdenes de Jorge Almirón.

Vale recordar que el cuadro popular tendrá dos enfrentamientos amistosos ante rivales de gran nivel. Primero, ante Peñarol el domingo 12 de enero, y luego frente a Huracán el miércoles 15 del mismo mes. Todo esto, por la Serie Río de La Plata.