Gustavo Quinteros el año pasado perdió a Martín Rodríguez a mitad de año y, desde ese momento, el técnico albo aún no ha podido encontrar a un reemplazo de características similares a las que ofrecía el Tin en Colo Colo.

Pese a que asegura estar contento con los refuerzos que llegaron para esta temporada, la salida de Iván Morales al Cruz Azul de México y de Javier Parraguez al Sport Recife de Brasil son prácticamente un hecho. Ante esta situación, Quinteros siempre fue claro en señalar en que, si salían jugadores, tenían que llegar nuevos para no quitarle competitividad al plantel.

“Después de la llegada de Lucero, Pavez, las renovaciones y Zavala, estamos tratando de liberar, de que algunos jugadores que ellos deciden y tienen la posibilidad de emigrar como Morales, Parraguez, Valencia, Gaete, Jara, etc., liberarlos para incorporar uno más”, aseguró en diálogo con Deportes en Agricultura.

El técnico del Cacique reflotó un viejo deseo que tiene de contar con un jugador con doble pasado albo: “Eso ya lo había hablado con Daniel Morón y estamos tratando de que ese dinero se pueda invertir en un jugador que nos de un poco más de elaboración cuando nos falte Costa como extremo, tirándose adentro, una posición parecida a la de Martín Rodríguez”.

“Yo no sé si Martín en estos momentos podría llegar o no, pero incorporar tal vez un jugador de esa característica que perdimos el año pasado y no lo pudimos reemplazar, porque es difícil encontrar mismas características”, complementó sobre la opción del actual jugador del Altay de Turquía.

En el cierre, Quinteros detalló qué es lo que busca: “Si bien tenemos extremos, son más de duelo, de juego 1v1. Nosotros buscamos uno que se pueda asociar más, elaborar, que pueda asistir también. No es fácil porque tiene que ser nacional y tenemos que ver la posibilidad de incorporar si se van. Puede quedar esa opción, tenemos que hablar con el Gerente Deportivo, los directores y sería fantástico para tener más variantes y dejar cerrado el plantel”.