Pese a que todos los ojos de Colo Colo están puestos en la contratación de jugadores de cara a la temporada 2025, el tema de las salidas de algunos futbolistas también es mirado de reojo los por los dirigentes de Blanco y Negro.

Ante la posible partida del defensor Maximiliano Falcón a la Major League Soccer, se suma el interés de Huracán de Argentina por contar con el delantero Cristián Zavala.

Y es que el ex Deportes Melipilla tuvo una destacada participación con el Cacique siendo el mayor habilitador del 2024, lo que rápidamente llamó la atención de algunos clubes de Sudamérica.

Cristián Zavala y su posible partida a Huracán de Argentina

En plena presentación de la nueva camiseta del Popular en el Estadio Monumental, Zavala fue interceptado por los medios de comunicación y ahí sacó la voz para hablar sobre su continuidad en el Popular.

“Hoy día estoy en Colo Colo y tengo que dar lo mejor acá. Y de las ofertas, a mí me comentan si es que está, y si no, no pregunto”, aseveró el extremo de 25 años.

Zavala anotó 4 goles y entregó 9 asistencias | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

No obstante, el propio futbolista no ocultó su deseo de poder dar un salto en su carrera. “Me llama la atención, es una liga competitiva”, sentenció.

Cristián Zavala podría ser compañeros de otros chilenos

En Huracán ya hay dos futbolistas chilenos que son figuras. Se trata de los volantes y seleccionados nacionales Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, que llevaron al elenco quemero a terminar en la tercera posición de la liga trasandina.