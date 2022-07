Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en una nueva versión del Superclásico este fin de semana en el Campeonato Nacional. Los albos tendrán que visitar en el Fiscal de Talca a los universitarios en un partido que iniciará a partir de las 13:30 horas, y que se espera la presencia de cerca de 7 mil personas pese a la negativa de hinchas visitantes.

Gustavo Quinteros conversó este miércoles con Los Tenores de Radio ADN en la cual se refirió a esta posibilidad en la cual el estratega no cambia nada de sus trabajos habituales en el Estadio Monumental, ya que lo contempla con un partido más del campeonato.

“La verdad te digo. Yo lo vivo como otro partido. No cambio nada. Es un partido importante para mucha gente y muchas personas que esperan este partido. Se lo que significa para toda la gente. Estoy tranquilo y en paz. Trabajando como siempre, pero si entiendo que para los hinchas es una semana especial. Estamos bien esperando el partido y poder sacando más ventajas o mantenerla”.

No fue lo único que dio a conocer el entrenador al respecto, debido a que también contempló que “Yo creo que hoy es mas la presión que pensar un poco en la historia de que la U no puede ganar, es la situación en la tabla o el objetivo de la temporada. Eso es más importante. Después nosotros no sentimos presión por eso, no tenemos la obligación de ganar porque lo venimos haciendo en los últimos años”.

Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Se tiene mucha confianza para el partido dado que “Nuestro equipo está jugando bien y jugando de esa manera podemos vencer al rival que viene con altos y bajos. No siento esa presión. No sé si los rivales tendrán esa presión de que no nos pueden ganar. Lo demás sirve para la historia y estadísticas de cada uno. El presente tenemos que demostrar porque venimos a la punta y todos los partidos tenemos que demostrarlo”.

No obstante, no le toma importancia a las bajas que presenta Universidad de Chile para el domingo, considerando que Colo Colo también tienen importantes ausencias para el compromiso del fin de semana.

“Nosotros tenemos también jugadores importantes afuera. Tenemos a Amor, Fuentes, Costa y Solari que se fue. El 40% de un equipo que empezó jugando muy bien. No solo a ellos les falta jugadores. Hemos tenido algunos entrenamientos y que hemos podido reemplazar a estos jugadores muy bien. Los clásicos a veces se igualan en la parte futbolística cuando no viene jugando tan bien y el otro no viene tan bien, se ganan con disciplina táctica. Estos partidos son para cualquiera”.

ver también Colo Colo y una gran novedad dentro del equipo para el Superclásico

ver también Fierro le tira toda la presión a la U por su mala racha ante Colo Colo

Además, agregó que “Si bien nosotros venimos jugando bien, no podemos tener en cuenta los últimos resultados de la U porque nos pudiese jugar en contra. Tenemos que jugar pensando que la U viene bien y que son los mejores del torneo”.

En esta misma línea, el entrenador se mostró con mucha confianza para el partido. “Yo te digo sinceramente que tengo mucha confianza en estos partidos, motivación y eso ayuda. Cuando piensas positivos y los clásicos que siempre estuve jugando, los gané. Espero que le podamos dar otra alegría a la gente con este Superclásico que es el que viene”.

Finalmente, el estratega habló de como está el plantel para el partido. “Llega Falcón para el domingo. Estamos analizando. Pizarro siempre juega bien. La otra vez que entró le pedimos que fuera más interior y ofensivo. Recuperó el balón, tocó, y salió el gol de Zavala. Bolados está un poco tocado. Tenemos a Zavala y Oroz. Zavala está bien y le está agregando esas cosas que hablamos para ser un jugador más completo. El otro gol le sirvió para tomar más confianza”.