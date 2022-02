Gustavo Quinteros y el presente de Gabriel Costa: "No está en su mejor momento, hay que apoyarlo y darle confianza"

Gabriel Costa tuvo un día donde le salieron las cosas ante Audax Italiano. El futbolista de 31 años tuvo la opción de poner el 2-0, pero falló su penal y además definió mal en otra ocasión que tuvo el equipo de Gustavo Quinteros de obtener una diferencia más tranquilizadora en el encuentro que finalizó 1-1.

El atacante fue reemplazado a los 63' por Cristián Zavala. Gustavo Quinteros asegura que el presente de Gabi no es el mejor, por lo que se enfoca en tratar de ayudarlo a recuperar su mejor versión: "Gabriel es un jugador muy importante para nosotros y para el equipo, hoy no está en su mejor momento, hay que apoyarlo, darle confianza, recuperarlo para que él vuelva a su mejor nivel", dijo el DT.

"El fútbol es así, no siempre los jugadores mantienen un nivel futbolístico aceptable, o muy bueno. A veces se tiene bajones, pero en esos momentos hay que apoyarlos, darles confianza, hay que trabajar con ellos y seguir adelante, es lo único que me preocupa levantar el anímo de un par de jugadores importantes que futbolísticamente no están en su mejor momento", reflexionó Quinteros.

Otra de las prioridades del estratega es "seguir trabajando mucho en la definición, en la precisión, en el último pase, el centro, terminar mejor las jugadas, eso es lo único que nos falta".

Quinteros destaca que sus dirigidos tienen ocasiones de gol: "El equipo genera más situaciones que los rivales y recibe menos situaciones en contra, eso es muy bueno".