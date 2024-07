Un nuevo rumor empieza a tomar fuerza en el mercado de fichajes de invienro. Esta vez el protagomnista es el volante Esteban Pavez de Colo Colo. El capitán de los albos estaría siendo sondeado por el Sport Recife de Brasil.

La propuesta ya la tendría su representante, mientras que desde el equipo de la Serie B ya se refirieron a esta posibilidad: “Creemos que Pavez es un gran líder. Combativo. Técnicamente diferenciado. Tiene todas las características que busca Sport, pero nuestra política es no comentar especulaciones”.

En tanto una voz autorizada del medio nacional, conversó con BOLAVIP sobre esta posibilidad. Se trata del destacado periodista Marco Sotomayor, que sabe de rumores de mercado.

“Yo con el respeto que le tengo a Esteban, me gustaría saber primero cuándo termina contrato. Si él termina contrato a fin de año, yo diría que esto huele más a maniobra del empresario, porque yo creo que Esteban va a terminar su carerra en Colo Colo. Ese es su norte a priori. Me huele a esto”, comenzó poniendo una cuota de duda.

Aunque luego, ahondó en los beneficios que traería para todas las partes que esta oferta se pudiera materializar.

“Si tiene contrato vigente es cosa que los brasileños pongan lucas no más, Colo Colo no tendría que decir nada. Es que si a mí me llega una buena oferta por un jugador de esa edad, yo lo dejo partir. ¿Por qué le tengo que poner traba? Lo venderé a fin de año y si Colo Colo hace una buena Copa Libertadores, lo vendo cuando termine mi participación”, expuso.

Esteban Pavez es el actual capitán de Colo Colo y titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón. (Foto: Photosport)

¿Un nuevo paso internacional para Esteban Pavez?

En la misma línea, Sotomayor entregó más detalles de lo que podría ser este traspaso y una nueva etapa de Pavez en el fútbol brasileño, donde ya jugó en el Athletico Paranaense en 2017.

“Desde un punto de vista económico a Colo Colo le convendría vender a un jugador de 33 años, a un medio que es más competitivo, donde pagan muy bien. El jugador evidentemente sale ganando, porque le van a pagar por lo menos el doble de lo que gana acá”, consignó.

“Pavez ya jugó en Brasil, lo hizo bien, es un jugador confiable. Yo no sé, me suena rarito ahora que empiecen las ofertas. Si la oferta es verdadera, que la tome Esteban, que se vaya para allá. Absolutamente”, completó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Esteban Pavez con Colo Colo?

El Huesi tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2025, luego de haber extendido por dos temporadas a mediados de 2023.