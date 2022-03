Christian Santos llegó para reforzar a Colo Colo tras los fallidos intentos de fichaje por Marcelo Moreno Martins y Facundo Ferreyra, ambos con avanzadas negociaciones con la dirigencia de Blanco y Negro, pero que descartaron sobre la marcha la opción de llegar al Monumental, en el caso del Chucky a pocas horas del cierre del mercado de fichajes. Así las cosas, la directiva activó un plan de emergencia con el atacante venezolano que estaba en una de las carpetas de Gustavo Quinteros.

El ex delantero del Alavés no ha tenido la participación esperada por un tema de puesta a punto en el tema físico en su primer semestre, por lo que terminaron sumando más protagonismo Iván Morales y Javier Parraguez, quienes ya no están en el Club. Ahora, es el delantero suplente de Juan Martín Lucero. Ante Huachipato tuvo la oportunidad de sumar minutos, pero no pudo convertir y Luciano Arriagada aparece como una opción para competir por el lugar, debido a que lo reemplazó ante los acereros.

Según reporta el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, la situación del delantero es complicada: "Me hablan de incomodidad, Christian Santos no está cómodo hoy Colo Colo, quizás no ha conectado bien con el grupo, porque no se siente en un lugar que a él le genere comodidad, porque ha jugado poco, no ha podido convertir goles, lo que me dicen es que, de hecho ha manifestado que no se siente cómodo, no tiene conexión. Eso también repercute en lo futbolístico", informa el profesional.

El reportero ve complicada la renovación del vínculo a mitad de temporada: "Termina contrato en junio y seguramente no va a seguir, porque ya le ha manifestado a la dirigencia y lo saben en el cuerpo técnico que no se siente cómodo".

Santos está como una de las opciones disponibles para el superclásico ante la Universidad de Chile el domingo a las 12:00. El delantero titular será Juan Martín Lucero y Luciano Arriagada es una opción también para ir al banco de suplentes.