La bomba de que Luciano Arriagada no renovará con Colo Colo y dejará el club como jugador libre para partir a Brasil causó la indignación de Leonel Herrera, histórico sub campeón de Copa Libertadores con el Cacique que destrozó la gestión de Blanco y Negro por dejar partir al crack.

Histórico sub campeón de Copa Libertadores con Colo Colo dispara contra Blanco y Negro por Luciano Arriagada: "Trajeron paquetes y eso lo perjudicó"

Colo Colo está a la nada misma de dejar partir a Luciano Arriagada cuando termine su contrato por no renovarle y, desde Brasil, ya avisaron que el Athletico Paranaense irá a la carga por quedarse con una de las joyas de la cantera alba.

Arriagada, quien en el peor momento del Cacique empezó hacer sus primeras armas e incluso se anotó un par de goles, perdió todo protagonismo de temporadas anteriores y ahora prácticamente ni aparece en las convocatorias de Gustavo Quinteros.

Esta situación impulsaría una pronta partida de Colo Colo, dejándole pocos réditos a Blanco y Negro -más allá de los derechos formativos- y generando la indignación de Leonel Herrera, histórico ex jugador de Colo Colo y sub campeón de la Copa Libertadores 1973 con el Cacique.

En conversación con Deportes 13, Herrera aseguró que “A Arriagada (Luciano) lo dejaría y le haría un contrato con un par de años más, pero no dejarlo libre sin darle oportunidades. Ahí creo que no se está trabajando bien”, explicó.

‘Patitas con sangre’, bajo esa misma línea, elogió a ‘Luci’: “Tiene un físico privilegiado para su puesto, pero se le dieron pocas oportunidades para progresar. SI está en el plantel es porque hizo méritos, quizás le faltó confianza del técnico, no lo hizo jugar más minutos. En Colo Colo la exigencia es grande y si no cumples empieza la presión rápidamente. Me da rabia que aparezca un chico con condiciones y que lo quieran vender rápidamente al extranjero”.

De ahí, pasó a duros palos para Blanco y Negro por la calidad de jugadores que ha traído y han ‘tapado’ a Arriagada: “La mayoría son puros paquetes. Blandi y el venezolano (Christian Santos) no hicieron ningún aporte, vinieron a quitarle un puesto a un jugador de casa. Yo creo que eso perjudicó a Luciano Arriagada. Ahora, si traen un jugador de renombre y que serán aportes, como el caso de Lucero, es diferente. Pero trajeron una cantidad de paquetes, gastaron mucho dinero y no rindieron”, remató.

Si bien aún quedan meses para que Arriagada pueda negociar con otro club, el Paranaense ya dijo que vendrá por él, por lo que ahora habrá que esperar a ver si Blanco y Negro hace alguna movida para retener a una de las joyas de su cantera.