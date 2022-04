Colo Colo logró un importante triunfo por la Copa Libertadores de América tras vencer por 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Este resultado dejó al cuadro que dirige Gustavo Quinteros enumbrcado en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo F, donde está River Plate y Fortaleza de Brasil.

Una voz autorizada para hablar del Cacique y la zona defensiva es Hugo González. El ex entrenador del Colo Colo conversó en exclusiva con Bolavip acerca del desempeño de la última línea ante el elenco peruano.

"La zaga, principalmente en el primer tiempo, fue muy sólida independientemente que el rival no fue tan importante en los ataques que pudieron blindar. De todas formas hubo un buen complemento en todas las líneas, no solo la línea defensiva si no que los volantes como Fuentes y Pavez son un complemento bien importante para que no te lleguen con tanto peligro", detalló el ex futbolista.

"Ya en el segundo tiempo, por el hecho de ir perdiendo Alianza metieron más personas y se complicó un poco más sobre todo el juego aéreo. A los centrales les complicó el juego aéreo y en el gol estaban mal posicionados", agregó.

Para finalizar, destacó que "en líneas generales hicieron un buen partido, partido de Copa nunca son fáciles. Lo principal es que pudieron mantener la ventaja, a ratos la pasaron mal pero hicieron un partido sólido", sentenció.

Ahora, el Popular deberá dar rápidamente vuelta la página y tendrá que enfocarse en lo que será el partido ante Cobresal por la décima fecha del Campeonato Nacional.