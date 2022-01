Ignacio Jara llegó a Colo Colo en uno de los peores momentos en la historia de la institución, en donde el equipo no se encontraba dentro del campo de juego y afuera había varias diferencias entre plantel y dirigencia.

Pese a las diferencias, jugó harto en el primer tramo de su estadía, en donde los hinchas albos lo recordarán por el gol a Unión La Calera que bien pudo valerle una salvación al Cacique de la Primera B.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el ahora volante de Unión Española hizo un repaso de lo que fue su estadía en el Estadio Monumental: “Al término del torneo anterior me enteré de que no estaba en lo planes de Gustavo Quinteros y era una de las posibilidades. Igual al profe le deseo lo mejor. Yo jugué poco, traté de ponerle empeño y estaba decidido que no iba seguir este 2022”.

Bajo esa misma línea, el ex albo no guarda rencores y realizó una autocrítica de lo que mostró con Colo Colo diciendo que “No estaba en sus planes no más. Soy autocrítico, siempre se puede dar algo más y es razonable irme. Este año quiero mostrar mi mejor juego”.

“Jugar en Colo Colo fue algo maravilloso, llegué cuando yo quise llegar, por todo lo que se hablaba, porque tenía ofertas de otros equipos, porque para mí era un sueño y por todo lo que significa para mí y mi familia. Nunca me importo lo que estaba pasando el club en ese momento. Sabía que el equipo estaba sufriendo y asumí el desafío”, complementó.

En el cierre, Jara asegura que, pese a la autocrítica, se va satisfecho y que siempre puso las ganas para revertir los malos resultados: “No me arrepiento de nada. Traté de hacerlo lo mejor posible. Fue un sacrificio grupal enorme y un año después terminamos a poco de ser campeones”.