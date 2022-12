El joven jugador del Cacique no sumó muchos minutos este año 2022 y aquello lo tendría con un pie y medio afuera del club, más aún luego de la polémica que se originó por el tema del minutaje del formado en Macul.

Colo Colo está netamente enfocado en armar el mejor plantel posible para la temporada 2023, donde tiene una semana para seguir sumando algún nombre más luego de los arribos de Fernando De Paul, Ramiro González y Matías Moya.

No obstante, así como jugadores llegan al Estadio Monumental, hay otros que aún no saben si continuarán y uno de ellos es Joan Cruz. El joven jugador no sumó muchos minutos este 2022 con Gustavo Quinteros y aquello lo tienen ahora en un problema que se ve lejos de tener solución.

Pero ante esta confuso escenario, Daniel Arrieta reveló en Pelota Parada que la polémica entre el jugador de 19 años y el Cacique sumaría un nuevo capítulo. Aunque de todas maneras, Cruz se sumará la pretemporada el próximo martes 27 de diciembre.

"Va a presentarse, pero todavía no está sellado el tema de Joan Cruz y esta renovación. Entiendo que todavía no llega ese proceso, pero es probable que incluso el tema vaya a un ámbito legal, porque es una palabra que dice Colo Colo y otra que dicen sus representantes. Es probable que el tema llegue a un juez y que zanje la situación", sostuvo el periodista.

El atacante será parte del equipo para la pretemporada aún con su futuro incierto | Foto: Agencia UNO

Según la información surgida hace un tiempo, el atacante debía tener un 30 por ciento de las citaciones que estpulaba su contrato y a partir de eso se renovaría automáticamente para el 2023. Sin embargo, desde la parte de los representantes del futbolista, no se habría cumplido esto.

Desde el Cacique hablaron, precisamente Daniel Morón y afirmó que "lo de Joan Cruz nosotros tenemos en el registro nuestro que tenemos, que llevamos en citación de partidos, porque él tiene una cláusula de renovación automáticamente siendo citado en un 30% de los partidos y nosotros tenemos un 39% de esos partidos”.