Esteban Pavez es uno de los jugadores con más expericiencia en el plantel de Colo Colo. El formado en la cantera del Cacique tomó la cinta de capitán tras la salida de Gabriel Suazo al Toulouse Football Club de Francia

Jaime "Pillo" Vera, entrenador nacional y ex jugador de los albos, conversó con Redgol y se refirió a la importancia de llevar la jineta en un club tan importante como es el "Eterno Campeón".

“Hay mucha gente pendiente, mirando, observando y evaluando. Para ser capitán de Colo Colo hay que tener carisma, tener esa llegada con la gente. Suazo se lo ganó en la cancha, al principio no tenía muchas posibilidades, fue un líder jugando al fútbol y ganó la jineta. Hay que tener carisma, ser un líder adentro del campo”, aseveró.

Pavez hizo su debut en el profesionalismo el 22 de enero del 2009 | Foto: Agencia Uno

Luego, el exmediocampista dejó en claro que "la juventud, que no influye tanto cuando uno tiene carácter, carisma y los compañeros lo siguen. Yo lo digo por experiencia, por ahí van los dos. Cortés no es formado en casa, se ha identificado con el club y también tiene grandes posibilidades, pero a mí me gustan los capitanes dentro del campo y no en la portería”.

“Están más cerca del árbitro, tienen más panorámica. Pavez se tiene que ganar la simpatía de la gente, para ser capitán del equipo necesita el respaldo de la gente y los compañeros, que yo entiendo lo tienen bien evaluado: es un muchacho sano, un buen hombre”, cerró.

Hay que tener presente que el ex Club Xolos de Tijuana de México ha disputado 196 partidos con la camiseta del conjunto Popular, donde ha aportado con 13 goles y 11 asistencias.