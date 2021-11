Colo Colo no pudo vencer a Curicó Unido e igualó sin goles por el Campeonato Nacional en el estadio La Granja, resultado que dejó al Cacique en el primer puesto empatado con Universidad Católica, los cuales pelean palmo a palmo el título a tan solo dos fechas de la finalización del torneo nacional.

Hay un jugador que ha sido vital en el esquema de Gustavo Quinteros y es Leonardo Gil. Pero los hinchas albos ya comienzan a hablar sobre una supuesta baja en su rendimiento, y es que el Colorado no ha gravitado en los últimos cinco partidos y no ha aportado ni con goles ni asistencias, algo llamativo para lo que había mostrado en la primera parte del Campeonato Nacional.

El ex mediocampista del Popular, Jaime "Pillo" Vera, se tomó un momento para hablar con Radio Cooperativa sobre el momento del Colorado.

"Todos los jugadores de fútbol sufren bajones, hay momentos en que los jugadores bajan por diferentes circunstancias, por eso se habla de que cuando los planteles cuando son numerosos ayudan a ganar campeonatos", recalcó Vera.

"A lo mejor dicen que ha bajado su rendimiento porque no ha hecho goles y no ha asistido, pero yo lo he visto trabajando bien en el equipo, con fuerza, lo único que podría decir es que no ha marcado", agregó,

"Corre bien la cancha, apoya a sus compañeros, ofensivamente también es importante. A veces los jugadores pasan por racha que no hacen goles y pareciera que bajan los rendimiento, pero si está jugando es porque el técnico sabe que él puede ayudar mucho en el mediocampo", cerró.