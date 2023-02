Javier Parraguez no reniega sus sentimientos pese a haberle aguado la fiesta al Cacique: "El sentimiento por Colo Colo siempre estará"

Javier Parraguez sacó a relucir su mejor actuación en el día de ayer con Coquimbo Unido ante Colo Colo, compromiso en donde anotó, asistió y se erigió como la figura del partido en el asalto pirata al Estadio Monumental.

“El gol me genera muchos sentimientos encontrados, pero ahora defiendo esta camiseta que me lo está dando todo y esta es la idea: dejarlo todo para hacerme un nombre en esta institución que me está dando la oportunidad de seguir mi carrera en Chile”, dijo a LUN una vez finalizado el partido.

Coquimbo se llevó un triunfo Monumental ante Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Parragol confesó que, familiarmente, no fue fácil: “Toda mi familia es colocolina. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, todo mi entorno. Por eso es una vuelta a esta cancha con muchos sentimientos encontrados. Aunque todos quieren que me vaya bien a mí y a Coquimbo, el sentimiento de pequeño por Colo Colo siempre ha estado y estará”.

Consultado sobre qué se sintió jugar en el Monumental, dijo que “La verdad, mucha felicidad. Es como jugar en el patio de tu casa con tu familia viéndote y con gente que te quiere. Sé que no es una buena noche para Colo Colo pero la recordaré por mucho tiempo”.

Con el triunfo de ayer en el Estadio Monumental, Javier Parraguez y Coquimbo Unido igualaron la línea de Colo Colo en la tabla de posiciones, en donde ahora se encuentran en el décimo puesto con siete unidades a tiro de cañón por los puestos de copas internacionales.