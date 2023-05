El torneo está por terminar en su primera rueda y en Colo Colo ya comienzan a pensar en poder reforzar su plantilla para lo que será la segunda rueda, en donde al parecer uno de los grandes objetivos para el equipo de Gustavo Quinteros es poder fichar a un lateral derecho, en donde varios nombres han comenzado a aparecer.

Ante esta situación, el ex jugador Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para referirse al escenario que podrían atravesar los ‘Albos’ en el mercado de pases con su búsqueda de un lateral derecho, en la que declara que aún mantiene la fe en los jugadores que hoy en día Colo Colo tiene en ese puesto.

“Depende del proyecto que tengan, yo creo que todo radica en eso y la convicción que tengan con respecto a dos nombres que tienen ahí, con uno he sido repetitivo. Uno es Jeyson Rojas, que ha ido incrementando su nivel de acuerdo a lo que fue jugando, todavía no es lo que uno esperaría y lo que él esperaría con las condiciones de base que tiene”, comenzó declarando Beausejour.

El irregular momento que ha llevado Colo Colo en esta temporada, hace de cierta manera que en el ‘Cacique’ no se tenga mucha paciencia con llevar ciertos procesos como los que podrían emplear con foguear a Jeyson Rojas o Bruno Gutiérrez en esa zona y harían que busquen un jugador en ese puesto con más trayectoria, en donde el ‘Bose’ confiesa que ahí se deberá tomar una importante decisión.

Beausejour candidatea a Rojas para ser titular en Colo Colo | Foto: Photosport

“Va depender mucho de lo que quiera Colo Colo, de lo que quiera la institución y el entrenador. A veces la contingencia hace que uno tenga que ir por ese resultado y el proceso de los jóvenes van otra dirección, tiene que ver netamente con eso”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour pidió más respaldo por los jóvenes de Colo Colo en ese puesto y puso como ejemplo a la Universidad de Chile, quien en el inicio de temporada puso toda su fe en el puesto de lateral izquierdo en dos canteranos, dándole todo el respaldo para poder desempeñarse de buena forma y así consolidarse.

“Por Marcelo Morales y José Castro en la U, en su principio fueron por Ronald de La Fuente, no se pudo, no forzaron la máquina para ir por más, porque sabían que en esos dos jugadores tenían cierto recambio y creo que el tiempo les terminó dando la razón. Son otros momentos y exigencias, pero acá si tú tienes la convicción de que en estos muchachos tienen el futuro, el por qué no, no lo entiendo”, cerró.