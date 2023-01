Colo Colo se mantiene en su plan de poder reforzar su plantilla de la mejor forma para este 2023 y por esto, los ‘Albos’ tendrían cocinada la llegada del atacante, Leandro Benegas, la cual podría oficializarse en las próximas horas y se trasformaría así en un nuevo refuerzo para el equipo de Gustavo Quinteros.

Ante la inminente llegada del argentino nacionalizado chileno al ‘Cacique’, un ex compañero del ‘Toro’ como lo fue Jean Beausejour tomó el micrófono de Radio ADN para destacar la principal cualidad que tiene el delantero, la cual indica le servirá mucho dentro de su estancia en un equipo grande.

“Leandro Benegas siempre ha tenido como su principal piso la actitud, eso es un valor que hoy día mismo es algo fundamental, más en este tipo de clubes tan grande”, partió señalando Beausejour.

A pesar de los dimes y diretes que causó su fichaje, el ‘Bicampeón de América’ le puso toda la fianza a Benegas, indicando que ha tenido regulares campañas y que hoy en día los ‘Albos’ se hacen de un jugador que era titular en un grande del fútbol argentino.

Benegas y Beausejour compartieron en la U | Foto: Agencia Uno

“Después de su paso por la U siempre ha tenido un rendimiento regular, en Curicó tuvo una buena campaña, pero por lesión no pudo ratificarla. Colo Colo hoy mismo se está trayendo al nueve titular de Independiente, quienes usaron la opción de renovación, me parece que no es poco”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour recalca que el funcionamiento de Benegas dentro de lo que será su estancia en Colo Colo dependerá de cómo lo puedan nutrir dentro del área, en lo que aquello es crucial que pueda encontrar un acompañante en importante como lo tuvo en Argentina.

“Te traes a un nueve titular de uno de los seis grandes de Argentina y a partir de ahí vienen las evaluaciones. Va depender mucho si vamos a tener una mejor o peor versión de Benegas en la producción de Colo Colo. En Independiente él dependió mucho de la labor que hacía (Leandro) Fernández, veremos en Colo Colo quien puede ser ese jugador para Benegas”, cerró.