Arturo Vidal fue una de las buenas figuras en el triunfo que sumó la Selección Chilena vs. Venezuela por las Eliminatorias . El centrocampista fue ovacionado por los hinchas que asistieron al partido. No obstante, tras el compromiso, se tomó el tiempo para criticar a dos excompañeros de la Roja a quien les hizo un llamado especial.

Nos referimos a Jean Beausejour y Mauricio Pinilla , quienes hoy en día están desempeñándose laboralmente como comunicadores en algunos medios de comunicación. Por esto mismo, el centrocampista de Colo Colo lanzó un dardos hacia sus dos compañeros a no que no sean tan duros en sus críticas con los procesos de la Roja.

“Ellos saben, ojalá que no sean tan duros. Ellos también estuvieron acá, saben lo difícil que es acá. Claramente cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los más jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían ayudar a los más jóvenes y no atacar tanto los procesos porque son difíciles”, comenzaba señalando el volante Arturo Vidal.

Pero eso no fue lo único, ya que, además, consideró que “claramente la selección no es Brasil o Argentina, acá hay que lucharla, trabajarla porque o si no, no se clasifica y no se logran los objetivos. Ojalá un día de estos ellos también vayan a hablar con los muchachos porque los muchachos necesitan consejos, ellos saben que acá es muy difícil”.

Arturo Vidal celebrando los goles de Chile. (Foto: Photosport)

De hecho, para cerrar este comentario, el centrocampista de la Roja considera “los esperamos, los esperamos. Espero seguir estando en la selección, pero es bueno que los jugadores que ganaron cosas y que pasaron momentos difíciles, vayan a aconsejar a los más chicos porque eso ayuda a crecer más rápido” , sentenció el futbolista de la Roja.

El triunfo de la Selección Chilena

Respecto a lo que conlleva con el triunfo obtenido por el seleccionado nacional, el futbolista de la Roja destacó que “este triunfo lo necesitábamos muchísimos. La verdad que por todo, por todo, por la confianza, el ánimo, para volver a creer en esto que estamos haciendo, volver a pensar en que todavía se puede volver a clasificar al Mundial”, expresaba.

Bajo esa misma línea, el Rey Arturo profundizó en su comentario señalando que “la verdad es que este triunfo nos llega en un momento que lo necesitábamos. Tenemos que disfrutarlo y ahora a prepararnos bien para el próximo año pensar en los próximos dos partidos que van a hacer muy duros”.

De hecho, al volante se le consultó sobre su puesto de entrenador dentro de la cancha, a lo cual el King se lo tomó con humor. “La verdad es que yo feliz de volver y poder ayudar, aconsejar a estar dentro de la cancha. De volver a hacer creer a los muchachos, a la gente de que todavía se puede, que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se pueden lograr los objetivos”.

Además, señaló que “me emociona mucho. Siempre me ha emocionado vestir la camiseta de Chile, cantar el himno nacional, ver crecer a los muchachos que cuando estábamos más jóvenes, ellos estaban entrenando con nosotros, nos ayudaban. Ahora son ellos quienes representan al país, ver lo difícil que es. La verdad es que contento, contento de volver a vestir la camiseta de Chile, de sumar y volver a creer que se puede. Todavía tenemos muchas chances de poder clasificar”.