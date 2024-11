Triunfo importante fue el que sumó la Selección Chilena en su partido frente a Venezuela por las Eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026. Arturo Vidal fue una de las grandes figuras del compromiso y fue ovacionado por los hinchas cuando este fue reemplazado en el segundo tiempo para darle su lugar de la cancha a Luciano Cabral.

Sin embargo, y lejos de todos los análisis futbolísticos, el centrocampista colocolino aprovechó las cámaras para enviar un categórico mensaje a dos de sus excompañeros en la Roja. Los apuntados fueron Mauricio Pinilla y Jean Beausejour , quienes para el volante deberían acudir a las instalaciones del Complejo Juan Pinto Durán para aconsejar a los futbolistas más chicos de esta nueva generación que tiene la Roja.

“Ellos saben, ojalá que no sean tan duros. Ellos también estuvieron acá, saben lo difícil que es acá. Claramente cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los más jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían ayudar a los más jóvenes y no atacar tanto los procesos porque son difíciles. Claramente la selección no es Brasil o Argentina, acá hay que lucharla, trabajarla porque o si no, no se clasifica y no se logran los objetivos” , comenzaba señalando el centrocampista y actual capitán de la selección.

No fue lo único que expresó el King, ya que, adicionalmente, profundizó que “ojalá un día de estos ellos también vayan a hablar con los muchachos porque los muchachos necesitan consejos, ellos saben que acá es muy difícil. Así que los esperamos, los esperamos. Espero seguir estando en la selección, pero es bueno que los jugadores que ganaron cosas y que pasaron momentos difíciles, vayan a aconsejar a los más chicos porque eso ayuda a crecer más rápido” , sentenció al respecto.

Arturo Vidal tras el partido de Chile vs Venezuela. (Foto: Photosport)

Jean Beausejour se mosqueó con las palabras de Arturo Vidal

No obstante, el exfutbolista nacional Jean Beausejour estaba escuchando en vivo las palabras de su excompañero de selección. Las palabras no se las tomó de muy buena manera y apuntó en contra del propio Arturo Vidal señalando que él fue uno de los más críticos de este proceso que ha tenido el entrenador Ricardo Gareca cuando le tocó estar fuera.

“Yo me siento un poquito interpelado. A mí me gusta separar los roles. En mi caso, yo creo que no tengo nada que ir a hacer a Pinto Durán, estoy desde otra posición. En algún momento”, comenzó señalando en un comienzo el ahora comentarista deportivo.

Bajo esa misma línea, el exfutbolista agregó que “hoy en día estoy en otra posición, en una posición que utilizó con profesionalismo y con mucho respeto y entendiendo que, en algún momento fui jugador de fútbol y por eso nunca he sido drástico, ni definitivo en mis sentencias. Si hay alguien que en el último tiempo fue drástico, definitivo y rayó en la falta de respeto, me parece que fue Arturo. Entonces, ese poncho a mí no me queda de ninguna forma” , sentenció.