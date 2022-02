El ídolo de Universidad de Chile no tuvo problemas en dejar los colores afuera y elogiar por todos lados a Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo con quien aseguró sentirse identificados en algunos momentos.

La evolución y la trascendencia que ha tenido Gabriel Suazo en Colo Colo es incuestionable: de pasar a ser un jugador altamente criticado por los hinchas por sus desaciertos y desprolijidades a el capitán absoluto del equipo y un líder dentro el camarín que dirige Gustavo Quinteros.

Tal evolución incluso llevó a que, a principio de temporada, se especulara con que podría partir a Europa para seguir su carrera, lo que no ocurrió. Su persistencia también le valió que Johnny Herrera, ídolo absoluto de Universidad de Chile y panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, le diera elogios por todos lados.

Recordando los inicios de Suazo, Herrera mencionó que “No lo querían, si hacían comparaciones ridículas, lo trataban de ridiculizar todo el tiempo. Nadie subió un video de Suazo nunca jamás tratando de tirarlo para arriba cuando más le daban, solito a punta de sacrificio se sacó la cresta por su equipo y terminó llorando cuando estaban peleando el descenso. Me sentía hasta identificado con él algunas veces por lo que sentía cuando me toaba estar en la cancha”, aseguró Johnny.

Bajo esa misma línea, el ex portero azul aseguró que a Suazo “Lo conozco de chico también porque insisto, fue sparring de nosotros mucho tiempo, siempre calladito, siempre aportando. A veces lo tiraba para atrás porque era el que mejor jugaba y me daba más seguridad. De pronto salía de enganche, jugaba de todo y siempre aportando y con una personalidad de pronto no tan extrovertida, pero sí muy ubicada y cada vez que declaró en Colo Colo siempre lo hizo de forma muy correcta”.

En el cierre, Herrera recordó la negra campaña de los albos el 2020 y, sin decir nombres, apuntó a la diferencia que marcó Suazo con otros jugadores: “Siempre jugó, nunca se escondió. Me acuerdo que en esa campaña cuando estaban peleando el descenso se tiraron del barco, se fueron a la tribuna y de los que pusieron la cara, uno fue él”, cerró el ídolo azul.