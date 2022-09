El controversial ex volante de la U y la UC, Jorge Acuña confesó en entrevista al programa 'Sabor a Gol' de TNT Sports, que quedó con la espina clavada de no poder vestir la camiseta de Colo Colo

El ya retirado volante y ex Seleccionado Nacional, Jorge Acuña a pesar de tener una polémica y confrontacional carrera, pasó por grandes equipos ya sea en el extranjero como en el fútbol chileno, en donde en nuestro país vistió la casaquilla de la Universidad Católica y Universidad de Chile.

A pesar de aquello, el ‘Kike’ tuvo un entretenido dialogo en el programa ‘Sabor a Gol’ de TNT Sports, en donde el ex mediocampista confesó que no pudo cumplir su gran sueño que tuvo dentro del fútbol nacional, el cual era vestir la camiseta de Colo Colo.

"Estuve a un paso de jugar por Colo Colo. Que me perdonen los de la Católica, pero siempre quise jugar en Colo Colo. Mi estilo estaba pintado para ser parte del equipo por la garra y la entrega", partió señalando Acuña.

Dentro de la situación que el narra, el ya retirado jugador desglosó como se dio toda esa negociación frustrada con la directiva Alba, en donde comentó que estuvo a nada de concretar su firma, pero una irregularidad en el contrato a última hora lo hizo rechazar la propuesta.

Acuña revela que estuvo a un paso de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

"Habíamos acordado un monto para firmar. Me habían ofrecido una cantidad que me acomodaba. Luego, cuando fui a concretar la firma del contrato, me comentan que era menos plata, así que rechacé la oferta", explicó a ‘Sabor a Gol’.

Finalmente, Acuña comentó que sucedió tras aquella fallida llegada a Colo Colo, en donde terminó firmando con Ñublense de Chillán, en donde no lo pasó muy bien ya que terminó peleando la parte baja de la tabla.

“Me llama Rubén Espinoza para ir a Ñublense y me fui a Chillán a firmar con ellos, por mucho menos. Y más encima, terminé peleando el descenso", cerró.