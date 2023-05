El ex volante de Colo-Colo en los años 90 se refirió al rendimiento del conjunto albo ante Boca Juniors.

Jorge 'Coke' Contreras no le tiene fe a Colo-Colo en Copa Libertadores: "A nivel internacional uno no puede esperar mucho"

Colo-Colo no pudo superar a Boca Juniors en el Estadio Monumental y cayó por 2-0. Por esta razón, Jorge 'Coke' Contreras, ex volante albo entre los años 93-94, analizó lo que fue esta derrota de los albos.

"Colo-Colo empezó muy bien, pero esto le pasa a algunos equipos de ciertos países, se salvan 4 veces, te llegan un par y te marcan un gol", comenzó diciendo Contreras.

ver también Leo Gil le presta ropa a Carlos Palacios

"Lo de Falcón fue una tontera, una tontera grande. El tipo tenía tiempo para todo, para entregarle la pelota al arquero, no sé que quiso hacer, ahí se cayó el mejor jugador y nos convirtieron el segundo gol", agregó.

Colo-Colo sucumbió ante la jerarquía de Boca. (Photosport)

Contreras también tuvo palabras para el nivel de Carlos Palacios. "No es el jugador creativo y productivo que todos piensan. Él es un jugador que tiene que tener libertad y hoy día no hizo un mal primer tiempo, creó peligro por un sector, pero no es de esos jugadores que saben cuándo es el momento para meterte ese pase preciso. Si estamos pensando que el tiene que ser el 10 de Colo-Colo, está difícil".

Para cerrar, Contreras señaló que el nivel del equipo de Quinteros solo alcanza para el Campeonato Nacional. "Colo-Colo mostró un nivel que a lo mejor le haría andar mejor en nuestro campeonato. Pero, a nivel internacional uno no puede esperar mucho".