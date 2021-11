Brayan Cortés llegó a fines de 2017 a Colo Colo con la ilusión de ser el portero titular de los albos. Pese a que en un principio no vio minutos porque Agustín Orión era el indiscutido en las oncenas albas, tras la salida del argentino el ex Deportes Iquique agarró el arco albo y no lo soltó más.

Cortés fue titular en prácticamente toda la desastrosa campaña 2020 de los albos, en donde estuvieron a un partido de bajar a Primera B. Con el tiempo, fue agarrando confianza y, en esta temporada, es uno de los porteros que más ha mantenido la valla en 0.

Jorge Martínez, preparador de arqueros de Colo Colo, habló con Dale Albo sobre el presente de Brayan Cortés, su futuro e incluso reveló cómo ha evolucionado el juego desde su llegada a Colo Colo.

“Tengo la fe tremenda de que Cortés va ser vendido este año. Creo que ya muy pronto no vamos a tener a Cortés porque todos los días me sorprende muchísimo el nivel de exigencia, lo profesional que está, un tipo que trabaja donde pueda trabajar lo hará”, aseguró.

El miembro del Staff de Gustavo Quinteros contó cómo ha progresado en su juego el portero: “La verdad de las cosas que cuando llegó a Colo Colo me fui fijando de muchas cosas de cada uno porque no todos los arqueros necesitan lo mismo (…) Veía que estábamos muy al debe en la lectura de juego, entonces estuvimos incorporando eso. Tratar de que fuese un arquero de anticipación con muy buenas lecturas de juego, porque tenía que aprovechar lo bueno que tiene que es un tipo que juega muy bien con los pies y puede tener mejores asistencias que otros arqueros, pero seguramente no las aprovechaba o no se daba cuenta, o no teníamos los jugadores idóneos para hacer eso”, aseguró.

Para terminar, Martínez resaltó el aspecto emocional de Cortés y su resiliencia: “Había que sacarlo del arco. El juego aéreo que tiene Brayan es envidiable, tiene un timing perfecto. Ha incorporado muchísimas cosas. Lo que siempre he resaltado de él, es el hambre que tiene para lograr cosas, lo resiliente que es, un tipo que no baja nunca los brazos. Que podemos ir en la adversidad como un par de partidos atrás, como cuando jugamos con Melipilla en La Calera que íbamos 2-0 abajo, el tipo no bajó los brazos nunca, Es un tipo que mete al equipo al otro lado”, sentenció.