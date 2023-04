El ex volante del Cacique destacó la pareja en ataque que tiene el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

Colo Colo quedó con un sabor amargo tras su estreno en Colombia por el Grupo F de Copa Libertadores. Los albos visitaron a Deportivo Pereira, en una duelo que tenían mayormente controlado hasta el minuto 81, cuando se produjo el empate del cuadro local.

Sin embargo, en la primera parte el Cacique dominó de buena manera el cotejo y ya bien entrado el encuentro comenzó a sufrir un desgaste que a la postre pudo haber afectado en la intensidad del equipo.

No obstante, más allá del desarrollo del partido, Jorge Valdivia destacó a dos jugadores del equipo colocolino, como son Marcos Bolados y Damián Pizarro. Ambos formaron el ataque de Colo Colo desde el arranque ante los cafeteros.

"Me gustó la dupla Bolados-Pizarro. Creo que son dos jugadores ligeros, que inquietan a cualquier defensa, no mantienen una posición fija", sostuvo el ex volante de Colo Colo en Los Tenores de ADN.

Los delanteros fueron destacados por el Mago | Foto: Photosport

Ambos atacantes fueron reemplazados en el minuto 67 de partido por Leandro Benegas y Fabián Castillo.