Si bien el mercado de pases aún no se inaugura dentro de nuestro fútbol nacional, ya hay un importante rumor que se ha instaurado con todo, en la que tiene como principal protagonista al defensor de la Universidad Católica, Mauricio Isla, quien ha sido fuertemente vinculado para poder reforzar a Colo Colo en el segundo semestre.

Ante lo que es este rumor, el ex jugador de los ‘Albos’ Jorge Valdivia soltó su bombita en Radio ADN y entregó información de lo que sería esta posible operación, la cual echo por el piso con una letal apreciación.

ver también Thompson vuelve a los entrenamientos albos después de graves denuncias

“Es difícil, imposible y si hay alguien que por ahí tiró el nombre de Mauricio Isla en Colo Colo es humo y humo al triple, un humo triplicado”, comenzó señalando Valdivia.

Profundizando en aquello, el ‘Mago’ deja muy en claro que Isla con todos los problemas que ya ha vivido en la Universidad Católica, no quiere ni necesita sumarle más polémica a su estancia en Chile, con lo que sería un posible cruce de vereda a Colo Colo.

Isla ha sonado como opción para reforzar a Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo que pasa es que no creo que Isla desde su personalidad y su condición de jugador de jerarquía, desde también lo que él quiere, necesita y estime conveniente para seguir su carrera no creo que salga de Católica con todo lo que ha significado las críticas y el borrar fotos”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia sentenció que Mauricio Isla hoy en día ya se cansó de cierta manera lo que es su estadía en el fútbol chileno y que mentalmente no estaría preparado para aceptar el reto de llegar a Colo Colo, ya que podría exponerse mucho más al cuestionamiento mediático.

ver también Astengo no se ilusiona en Libertadores con Falcón y Ramiro González

“Eso en Colo Colo es el triple, no digo que no vaya a aguantar presión si es que se va a Colo Colo, hay un momento en el que jugador se cansa y dice basta, a mí me pasó y da vuelta la página y no necesita eso. Lo de Isla fue un humo al estilo Mea Culpa. Mauricio ya está aburrido de recibir tantas críticas”, finalizó.