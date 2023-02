El comienzo de año Colo Colo en la zona defensiva ha generado más de alguna duda entre los fanáticos del Eterno Campeón. Y es que en el último encuentro, el equipo terminó siendo goleado por 5 a 0 por O'Higgins, y hay un puesto que genera cierta preocupación por la falta de variantes: el lateral derecho.

Y es que tanto Blanco y Negro como Gustavo Quinteros ya comienzan a barajar distintos nombres que lleguen a pelear un puesto con Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez, jugadores que su rendimiento no han dejado conforme a los hinchas albos y al cuerpo técnico en el presente Campeonato Nacional.

Fue José Luis Villanueva, panelista del programa Pauta de Juego, qui se la jugó y lanzó un nombre para tomar uno de los puestos de la zona defensiva del Cacique.

Rebolledo asoma como opción en los albos | Foto: Agencia Uno

"Raimundo Rebolledo es un jugador que es barato y te cumple, no va a ser el mejor lateral de Chile pero te va a cerrar la banda marcando y no te van a llegar por ese lado, algo que está pasando en mucho en Colo Colo", apuntó el ex delantero.

"Es una buena opción de mercado. Yo siento que a Catuto Rebolledo siempre le exigen que sea Cafú y a otros jugadores no le exigen que sea Cafú", remató Villanueva.

Recordar que el nacido en la cantera del elenco precordillerano ha perdido terreno con la llegada de Mauricio Isla y estratega argentino nacionalizado boliviano lo conoce de cerca tras su exitoso paso por el cuadro de la Franja Cruzada.