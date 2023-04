Juan Cristóbal Guarello destapa sanción a Colo Colo: “La Conmebol lo que hizo fue no perjudicar a los hinchas de Boca Juniors”

En Colo Colo no solamente piensan en lo que será el trascendental duelo ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional, sino también también miran de reojo lo que aconterá el miércoles ante Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Y es que desde la dirigencia de Blanco y Negro ya conocen la sanción de la Conmebol luego de los graves incidentes sucedidos en el Monumental en el duelo con Monagas. ¿Cuál fue el castigo para el conjunto Popular? Una múlta ecónomica de 95 mil dólares y tener que cerrar las galerías de Arica y Lautaro del recinto de Pedrero de cara al encuentro de la próxima semana.

Los los líderes del Grupo F se verán las caras en el Estadio Monumental | Foto: Archivo

Ante esta situación, Juan Cristóbal Guarello, panelista del programa Deportes Agricultura, alzó la voz y fiel a su estilo dio su punto de vista sobre el castigo, el cual llamó la atención de los hinchas colocolinos.

"La multa económica le dolió a Colo Colo...Primero, la Garra Blanca al estadio va a ir, haber si no aparecen en Cordillera y todos los que tienen asiento ahí se van a ir de patada en el culo y no van a poder el partido, van a llegar los tipos de prepo, los van a sacar de un ala", dijo en el arranque.

"La Conmebol fundamentalmente lo que hizo fue no perjudicar a los hinchas de Boca Juniors. Esto era Colo Colo vs Deportivo Pereira le suspenden el Monumental, el Santa Laura y el Santiago Bueras, los tres estadios, pero Boca no", concluyó.

ver también Arcos cuenta la firme sobre la sanción que recibió Colo Colo por CONMEBOL

El duelo entre el Cacique y los Xeneixes por la tercera fecha del grupo F en la Copa Libertadores está programado el miércoles 3 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.