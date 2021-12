Colo Colo continúa en la búsqueda de nuevos refuerzos para la próxima temporada. El Cacique debe encarar importantes desafíos en el 2022 por lo que el equipo comandado por Gustavo Quinteros tiene la esperanza de pelear por todos los certámenes que se le avecinan, y por la cual necesitan sumar nuevas incorporaciones.

Uno de los nombres que ha comenzado a surgir como una posibilidad es el regreso de Esteban Paredes. El último ídolo albo logró el ascenso con Coquimbo Unido a la primera división del Campeonato Nacional, y confirmó que estirará un año más su carrera en el fútbol chileno.

Instancia por la cual su nombre ha comenzado a rondar en las cercanías del Estadio Monumental, donde el entrenador y el gerente deportivo Daniel Morón se han referido a la situación dejando entrever que el delantero no tiene las puertas cerradas para un regreso a la institución, pero si considerando que sería un tema para analizar.

No obstante, al respecto de esta situación, es que Juan Cristóbal Guarello mediante el programa de Los Tenores de Radio ADN, se refirió a esta posibilidad dando a conocer que no ve en Paredes una solución para las exigencias que tiene el club para el próximo año.

“Para mí, sin ser rotundo y sin decirlo directamente, fue claro (sobre Quinteros y la opción de Paredes en Colo Colo), porque en otras entrevistas ha sido mucho más evidente, en otras un poquito más atenuado, pero lo que necesita Quinteros es una solución para el centro del ataque y no una solución simbólica”.

Además, el comentarista agregó que “Con esto no le quito ningún mérito a Paredes, hizo una buena campaña en Coquimbo, ascendió bien, pero ahora Colo Colo necesita dar un salto de calidad. No se lo dio Morales y entre dejar a Santos y potenciar a Arriagada, no hay por donde perderse”.

Sobre la misma situación, el analista deportivo expresó que “Colo Colo necesita un delantero de nivel que le garantice una producción goleadora, no descomunal, pero si mas o menos consistente. No tiene porque hacer 25 goles en cada campeonato, pero que no haga seis goles en ocho fechas y que después desaparezca, que eso después ya no te sirve”.

Para cerrar, el comunicador dio a conocer que “Colo Colo necesita consistencia a la hora de la definición y se le notó mucho en las fechas finales. Lo de Paredes yo entiendo que quiera jugar un año más, que se sienta bien, que si hace una buena temporada, pero para las exigencias y objetivos que tiene Colo Colo en este momento, no es una solución”.