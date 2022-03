Colo Colo se impuso de forma contundente a Palestino en el Municipal de La Cisterna. Los albos golearon por cinco a cero al elenco árabe, con anotaciones de Juan Martín Lucero en dos oportunidades, uno de Pablo Solari, Emiliano Amor y Christian Santos, para encaramarse entre los líderes del fútbol chileno.

El delantero Juan Martín Lucero fue una de las piezas claves para la victoria del Cacique, en la que el argentino fue elegido la figura del partido para la señal televisiva de TNT Sports, con quienes aprovechó de señalar que no está preocupado en ser el goleador siempre y cuando Colo Colo gane.

“Soy feliz si Colo Colo gana, esa es mi prioridad absoluta. Para el delantero es bueno convertir, pero aporto de donde me toque. Que haga el gol quien sea. Hemos tenido estos últimos tres partidos muy buenos, los hemos hecho fáciles nosotros, porque era el clásico, Calama en la altitud y acá en una cancha complicada ante un gran rival. Ha sido mérito nuestro por no bajar los brazos y entrenar al máximo, eso nos caracteriza”.

Pero eso no fue todo lo que dialogó el trasandino, debido a que además agregó que “Me trajeron por eso, no somos un equipo que tiramos centro todo el partido, tenemos juego asociado en todas las líneas y eso me hace participar mucho. Me siento cómodo saliendo a buscar, tirándome afuera, haciendo diagonales, me gusta asociarme, no soy de esperar en el área un centro. Tengo que estar ahí porque es mi trabajo, pero no soy un 9 para tirar pelotazos todo el tiempo”.

Otro de los puntos que destacó el centrodelantero está mentalizado en conseguir el trofeo de campeones en el Campeonato Nacional. “Es una obligación salir campeón, pelear el campeonato, somos un equipo grande y debemos dar pelea en todas las canchas. Lo tomamos con respeto y responsabilidad, Colo Colo necesita el título y nosotros también”.

Finalmente, el delantero fue consultado por la participación en la Copa Libertadores, debido a que el viernes de la semana entrante se realizará el sorteo para la fase de grupos en la cual el delantero tiene experiencia de jugar este certamen internacional.

“La Copa (Libertadores) es distinta, será un orgullo jugarla con esta camiseta. Nos estamos preparando de la mejor manera, lo tomamos con responsabilidad y sin descuidar el Campeonato Nacional. Son rivales de otro nivel, no te perdonan tanto y no hay que cometer errores. Estos partidos y los entrenamientos hay que tomarlos con mucha humildad para seguir creciendo”.