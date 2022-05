El destacado periodista argentino analiza las bajas de Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino, quienes no estarán en River ante Colo Colo tras dar positivo por Covid-19. Juan José Buscalia recuerda que este partido se da hace un año exacto de la épica victoria del equipo millonario ante Santa Fe con Enzo Pérez al arco.

Colo Colo tendrá un partido fundamental este jueves a las 20:00 ante River Plate en Buenos Aires, más aún con el triunfo 2-0 de Fortaleza ante Alianza Lima en Perú, que lo deja en igualdad de púntaje con el Cacique. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá tres bajas por Covid-19: Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochetinno.

Juanjo Buscalia, reconocido periodista argentino, recuerda el partido de River Plate ante Independiente Santa Fe, en el cual, a pesar de tener 20 bajas por Covid-19, ganó por 2-1 en el estadio Monumental. "Lo que son las paradojas del destino, porque el encuentro ante Colo Colo donde River va a tener tres bajas por jugadores por Covid-19, se da justo exactamente un año después del aquel histórico partido ante Santa Fe en el que atajó Enzo Perez, River no tenía cambios y terminó imponiéndose de manera realmente épica también en el marco de la Copa Libertadores", dice en diálogo con Bolavip.

El comunicador se refiere a los tres futbolistas que no estarán ante el Cacique: "No es tan grave, ahora tiene tres ausencias, no es tan grave como en aquella oportunidad, (Javier) Pinola viene jugando poco y nada, (Franco) Armani es el arquero que ataja siempre, será la oportunidad para que se presente su arquero suplente, veremos en qué condiciones, la verdad es que como Armani ataja siempre, quien lo reemplaza (Ezequiel Centurión) tendrá que demostrar que todo lo bueno hecho en inferiores, en reservas podrá refrendarlo en la Primera División".

"Después Tomás Pochettino, es un jugador formado en Boca, con pasado en Talleres, anduvo por el fútbol de Estados Unidos y ahora volvió a River, al principio le costó asentarse, le está dando la confianza, en los últimos partidos para Gallardo es titular, le está dando la confianza, sin embargo, ahora no va a jugar ante Colo Colo", complementa.

Buscalia deja claro que este partido tiene más urgencia para el equipo de Gustavo Quinteros: "Un partido que a mí me parece, por las matemáticas del grupo, es mucho más importante para Colo Colo que para River".

Colo Colo visita a River Plate este jueves a las 20:00 por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores | Foto: Agencia Uno

El profesional de las comunicaciones asegura que el Cacique rinde una prueba de personalidad: "River puede hoy con el empate clasificarse, pero es difícil pensar no va a estar entre los 16 mejores de la competencia, mientras que Colo Colo tiene que dar una prueba de carácter como para poder imponerse en un partido muy complicado, sobre todo, porque River no está tan diezmado más allá de estas tres ausencias", finaliza.