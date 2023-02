La contramufa de Gabriel Mendoza: "Si Coquimbo Unido rompió esta mala racha en el estadio Monumental, esperemos que no se repita ante el archirrival"

Colo Colo jugó un mal partido en el estadio Monumental y fue derrotado por Coquimbo Unido, club que se llevó un inesperado botín desde el reducto de Macul al vencer al local 3-2.

Gabriel Mendoza en conversación con Redgol analiza la derrota con un ojo puesto en el próximo partido que jugarán los albos en su reducto cuando reciban a Universidad de Chile el domingo 12 de marzo.

"Coquimbo Unido fue superior y dos de sus jugadores nos ganaron el partido que nos llevó a una derrota histórica tras muchos años que Coquimbo no ganaba en el estadio Monumental", comenzó diciendo.

Luego el Coca se acordó de la U sin nombrarla. "Si Coquimbo Unido rompió esta mala racha en el estadio Monumental, esperemos que no se repita ante el archirrival y estoy seguro que no será así", disparó.

Colo Colo perdió ante Coquimbo Unido en el Monumental (Agencia Uno)

Agrehando que "tenemos que sacarle provecho a la localía y en ese sentido ante Coquimbo no fue la noche para mostrar nuestro potencial y solidez como local", agregó el Coca.

Respuesto al partido en sí, el campeón de América reflexionó respecto a que "la apuesta que se pensaba hacer en Colo Colo no dieron los resultados que se esperaban. Una defensa bastante frágil y poco sólida donde solo Javier Parraguez complicó y nos ganó el partido. El funcionamiento no fue lo que se esperaba. Hay que esperar a Vicente Pizarro, que tiene muy pocos minutos y viene reapareciendo tras una lesión. Se notó el desconocimiento del puesto de César Fuentes, esperando en el papel que funcionara pero lamentablemente no fue así".