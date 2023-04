Jordhy Thompson está complicado con el tema del caso de violencia intrafamiliar que ejerció otra vez con su pareja. El delantero de Colo Colo, según el comunicado del equipo, fue apartado otra vez del primer equipo del Cacique hasta que no se esclarezca bien la situación. Un total de 24 días pasaron para que el futbolista fuera tomado en cuenta por Gustavo Quinteros tras lo ocurrido primeramente. Ese manejo de la situación no dejó tranquilo a Marcelo Barticciotto.

El ídolo de Colo Colo no tuvo miedo a hacer frente ni a entregar su opinión sobre lo ocurrido con el joven futbolista, quien está en riesgo de hipotecar su carrera. Al Barti no le gustó cómo se manejó Quinteros con este tema "Lo que me llamó la atención a mí es cuando dicen si esto es verdad o no. En definitiva, las pruebas están ahí. ¿Qué es lo que tiene que ser verdad? ¿Los videos son de antes? Igualmente, es pésimo y no tiene nada que ver el tiempo", expresó duramente Barticciotto.

Barticciotto también quedó sorprendido por la reinserción del futbolista, quien apenas estuvo tres semanas y monedas fuera de las canchas. Fue llevado en la citación contra Santiago City por Copa Chile y, posteriormente, fue banca en el clásico ante la Universidad Católica, a pesar que estaba con tratamiento psicológico por parte del club.

"En el comunicado dicen que los especialistas autorizaron o recomendaron que lo podían volver a reinsertar. Concuerdo, para mí es muy pronto. No deberían haberlo reinsertado y tampoco hacerlo jugar tan pronto", dijo.

Jordhy Thompson suma críticas por su comportamiento (Photosport)

Hace algunas horas, el Club Social y Deportivo Colo Colo fue tajante en su postura pidiendo que Thompson no siga más en el club y que Blanco y Negro tome medidas respecto a la situación del futbolista. Sin embargo, Barticciotto es algo más cauto con el tema.

"Lo que dice el Club Social no sé sí, en definitiva, se piden las penas del infierno, pero me parece que Colo Colo se tiene que dedicar a recuperarlo", agregó.

Barticciotto cree en las nuevas oportunidades y no le bajó el perfil a la situación de Thompson. Más bien, el ex DT del Cacique y campeón de la Libertadores apunta a que el club sí tiene que hacer algo por el futbolista, aunque ya no hay más chances para él.

"Ahora, si comete otra infracción, si comete otro escándalo como este, ya no tiene vuelta, porque ya no tiene posibilidad. No sé cuántas veces tienen que darle la posibilidad de recuperarse. Creo que Colo Colo se tiene que dedicar a recuperarlo, pero no a reinsertarlo a que juegue como si no pasara nada en dos semanas", terminó.