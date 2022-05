“La noticia que me das me deja muy triste”: Roberto ‘Cóndor’ Rojas sorprendido sobre el estado de salud de Lizardo ‘Chano’ Garrido

Colo Colo logró sacar una positiva victoria este sábado en la noche frente a Coquimbo Unido. Los albos retomaron la cima del Campeonato Nacional con un claro cuatro a cero en el Estadio Monumental, que le permitió sacar su octava victoria en el certamen del fútbol chileno.

Sin embargo, durante esta mañana se sorprendió al mundo futbolístico con las complicaciones en el estado de salud del exfutbolista Lizardo ‘Chano’ Garrido, quien ha estado desde el pasado jueves internado en un centro hospitalario y siendo monitoreado de forma constante en su mejoría.

Roberto ‘Cóndor’ Rojas conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual confesó desconocer las complicaciones de quien fuera compañero en la zona defensiva y por la cual dio a conocer que la noticia lo dejaba triste, pese a que le entregaba toda su fuerza y fe a la espera de su recuperación.

“Tengo mucha fe en que las cosas van a mejorar, es una noticia que me das y que me deja muy triste, pero el Flaco va a sacar fuerzas de donde no tiene para recuperarse. Le deseo lo mejor en ese sentido y estaré orando mucho por él, por su salud y la tranquilidad de los hijos”, explicaba el exfutbolista.

Lizardo Garrido sufre complicaciones de salud que lo tiene internado en un centro hospitalario. (Foto: Agencia Uno)

En la misma línea, agregó que “Pasé una etapa de salud también complicada y gracias a Dios tuve el apoyo de varios compañeros, en ese sentido no podría estar ajeno de apoyar al Flaco Garrido en estos momentos difíciles”.

Para cerrar este tema, dio a conocer que “Los momentos dificiles de su vida personal y familiar, yo creo que le están cobrando un alto precio en lo que es su salud y debe tener mucha paciencia, tranquilidad, fe en Dios que las cosas pueden mejorar”.

Lo que conlleva a la victoria que consiguió el equipo albo y con miras al partido frente a River Plate, el exfutbolista fue enfático en destacar que es una oportunidad que no se debe desaprovechar teniendo en cuenta que en Perú ya perdiendo opciones de ir timbrando su clasificación.

“Creo que Colo Colo no puede desperdiciar estas oportunidades que la etapa de la Copa Libertadores le está dando. Ya tuvo la posibilidad de definir un cupo jugando en Perú. No lo hizo así, es un partido difícil porque River también quiere recuperarse de la crisis que está viviendo”.

Finalmente, el guardameta agregó que “Colo Colo tiene grandes chances para clasificarse todavía y ojalá eso le sirva a los colocolinos para una próxima clasificación a futuro”.