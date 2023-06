En Colo Colo ha sido un tema importante durante esta semana lo que es la comisión de ídolos que propuso entablar Aníbal Mosa en el ‘Cacique’, en la que ya varios referentes y expertos han dado su opinión ante esta posible situación.

Uno de los protagonistas para dicha comisión es el histórico Lizardo Garrido, quien en esta jornada conversó con TNT Sports y se refirió a la posibilidad de poder formar parte de este equipo, en la que se mostró más que disponible para desarrollar este proyecto.

“La verdad es que yo siempre he estado dispuesto a colaborar en Colo Colo. Si me llaman no voy a tener ningún problema. Si se trata de aportar, yo bienvenido y feliz”, comenzó señalando Garrido.

Profundizando en aquello, el ‘Chano’ explicó que él siempre estará dispuesto para poder ayudar de donde sea a Colo Colo, por lo que no le hace el quite a poder tener protagonismo en esta posible comisión de cracks.

Garrido se ilusiona con formar parte de esta comisión de ídolo | Foto: Photosport

“Si es para ayudar a Colo Colo, yo feliz, aunque Daniel Morón lo ha hecho muy bien. Si es por ayudar a Daniel, feliz. Enfermo y todo, estoy“, explicó.

Finalmente, Garrido habló sobre que, a pesar de mantener aún su lucha contra el cáncer, se siente con todas las ganas del mundo para poder ser un aporte en Colo Colo.

“Me veo bien, pero tomo quimioterapia todos los días y tengo que tener rigurosidad con esta enfermedad que es tan cruel. Me hace muy bien venir acá. En la tarde vengo, revivo y disfruto de estar en el Monumental”, finalizó.