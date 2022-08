Durísima sanción. Colo Colo nuevamente tendrá que pagar la responsabilidad por el mal comportamiento de sus hinchas en el Campeonato Nacional y, por lo tanto, el Cacique deberá jugar sin su fanáticada en las dos próximas salidas del equipo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP fue implacable en su sentencia y no dejó pasar los hechos de violencia ocurridos ante Audax Italiano en julio pasado en el Estadio El Teniente.

Para Colo Colo, sin duda, es un balde de agua fría y la situación fue advertida en su informe por Rodrigo Carvajal. El juez del partido, en su escrito, apuntó que los hinchas ingresaron al campo de juego y que, además, el partido estuvo detenido durante varios minutos.

Audax Italiano no se quedó tranquilo y llegó con varias pruebas hasta Quilín 5635 para informar de la situación. Todo ello lo desarrolló el abogado Jorge Carrasco, quien enfatizó en que sí se cumplieron las medidas de seguridad según informó La Tercera. "El organizador dio cumplimento a las obligaciones de la ley 19.327 (...) Cumplió fielmente las medidas impuestas por la autoridad y los hechos de violencia denunciados", esgrimió.

En tanto, Colo Colo intentó culpar al cuadro audino por todo lo ocurrido apuntando en su defensa, que también reprodujo el matutino que y llevaron a cabo los abogados Joaquín Correa y Eduardo Martín. "Los hechos denunciados por el árbitro del partido no pueden ser atribuidos a un incumplimiento o negligencia del club (...) Solicita que no se aplique sanción alguna al club Colo Colo y que, en subsidio, en aplicación del principio de proporcionalidad de la pena se determine la más leve sanción posible".

Los hinchas de Colo Colo ingresaron en la cancha de El Teniente ante Audax Italiano y el Tribunal de Disciplina sancionó a los albos (Agencia Uno)

Duro castigo por los incidentes

La situación no pasó colada en los Tribunales de la ANFP y, finalmente, el ente de disciplina estableció unánimente que Colo Colo y sus fanáticos si fueron responsables de protagonizar hechos de violencia en El Teniente.

Por ello, Colo Colo se quedará sin su público ante Unión La Calera y Cobresal en sus compromisos de visitante. Según lo que supo BolaVip, en el cuadro albo no se dieron por aludidos de esta situación hace algunas horas y que, por consiguiente, encontraban que si la sanción venía no daba a lugar. Finalmente, los albos no contarán con su fanaticada para dos desafíos que pueden definir fuera de casa la estrella 33.