Gustavo Quinteros está al mando de Colo Colo desde 2020 y sabe que el equipo está pasando por una etapa de transición, ya que varios valores importantes del equipos ese fueron a otras ligas y diezmaron posiciones importantes como la defensa. Eso desencadenó que el técnico tuviese que cambiar el sistema de juego. Sin embargo, las lesiones tienen a maltraer a los albos pensando en dar la pelea en el fútbol chileno y la Copa Libertadores.

Los refuerzos no han logrado dar todo su nivel, ya que han estado mermados por dolencias físicas. Erick Wiemberg ya va en franca recuperación, pero no estará hasta la próxima semana y lo mismo que Darío Lezcano. Luego, Matías Moya no puede pelear una posición de titular fecha a fecha, ya que sigue con una inestabilidad física importante. Para qué decir la ausencia de Fabián Castillo por un desgarro.

Luego está lo que pasa con Matías de los Santos. El jugador, al principio de la temporada, presentó un malestar físico en su cadera tras el duelo con Huachipato y ahí se resinitió el músculo oblicuo. A las semanas, el charrúa fue intervenido por una dolencia en la rodilla rodilla por una lesión osteocondral aguda en su rodilla izquierda.

Ahora, el drama viene por Marcos Bolados. El jugador tiene una inflamación en la rodilla y desde hace cerca de tres semanas está con problemas. Luego de un choque ante Huachipato en Talcahuano, BolaD10S quedó a maltraer. En la semana trabaja bien, los doctores hacen su trabajo y eso lo ha mantenido bien durante estos días. Sin embargo, el desgaste y lo ocurrido ayer ante La Calera deja en jaque al futbolista. Todo esto tiene en alerta máxima a Quinteros, porque él quiere tener a lo mejor para ir por los frentes en disputa. Sin embargo, debe tener a muchos jóvenes y gente que peca de inexperiencia.

Marcos Bolados queda en jaque para el compromiso ante Boca (Photosport)

Tras el desgaste con La Calera, Colo Colo suma más preocupaciones. La agenda de los albos no para ya que seguirán de largo, al menos, hasta el miércoles 3 de mayo cuando jueguen ante Boca Juniors. Todos los días habrá prácticas regenerativas y también con más carga física.

Ahí, habrá que ver cómo trabaja el plantel en el Monumental. Bolados hay que esperar los exámenes. Maximiliano Falcón estaba con un golpe traumático, mientras que Ramiro González sufre con la fatiga muscular. Bruno Gutiérrez con alguna molestia al igual que Daniel Gutiérrez, quienes van colocándose en actitud profesional y conociéndo como es llevar el grueso de una campaña en Colo Colo.

También, valores como César Fuentes han mostrado un desgaste importante. Otro que estaba a maltraer y jugó minutos ayer fue Jeyson Rojas, otro que ha presentado un molestias. Leandro Benegas en su momento estuvo fuera por lesión. Eso tiene preocupado a Gustavo Quinteros, porque sabe que necesita tener a más jugadores preparados para afrontar los tres frentes.