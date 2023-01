El sexto refuerzo de Colo Colo habló por primera vez con la indumentaria del Cacique, donde aseguró estar preparado para el desafío y que no le tiene miedo a la presión que existe cuando se es jugador albo.

Leandro Benegas impone respeto en su presentación con Colo Colo: "Me gusta la presión, por algo decidí estar acá"

Esta mañana, Leandro Benegas fue oficialmente presentado como sexto refuerzo de Colo Colo en conferencia de prensa, donde el ex jugador de Independiente de Avellaneda enfrentó los micrófonos y dio sus primeras palabras como jugador albo.

“Es un momento de mi carrera en que estaba en Independiente, pasé un buen año dentro de todo y salió la posibilidad de Colo Colo. Con 9 años y medio en el país sé lo que es Colo Colo y lo que mueve”, dijo Benegas.

El delantero complementó diciendo que “Que te vayan a buscar es gratificante y lindo. Estoy en un momento que me encuentro con mucha energía, con fuerza para este desafío así que estuvimos hasta lo último buscando la llegada. Lo importante es que hoy nos encontramos acá para ir por todo y muy contento”.

Benegas espera gritar goles por Colo Colo ahora. | Foto: Getty Images

“En Colo Colo a todos se le exige, estamos en un grande, es un club que está acostumbrado a luchar por cosas importantes, por lograr triunfos semana tras semana”, añadió el también ex Universidad de Chile

Consultado por su pasado azul, Benegas prefirió hacer el quite a la pregunta: “La gente tiene que estar tranquila de que todos los clubes que he pasado en mi carrera los he defendido con todo lo que soy. Que estén tranquilos que estoy defendiéndolo para dar lo mejor de mí”.

De esta manera, los albos ya tienen a su sexto refuerzo y ahora solo piensan en lo que será la Supercopa el próximo domingo, donde el Cacique tiene la oportunidad de lograr un título en el primer partido de la temporada 2023 del fútbol chileno.