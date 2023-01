Leandro Benegas sonó durante semanas antes de llegar a Colo Colo para ser el reemplazante de Juan Martín Lucero, quien abandonó al Cacique por Fortaleza y finalmente no será el delantero titular de los albos de cara a un exigente 2023.

Con este escenario, la llegada del ex Independiente y la dificultad que ha tenido la dirigencia de Blanco y Negro para contratar a un ‘9 titular’, Benegas asoma como el artillero estrella del equipo y con la gran opción de transformarse en titular inamovible hasta que llegue otro.

El delantero chileno-argentino aseguró sentirse “Bien, muy contento por haber llegado al club. En todo momento me demostraron sus ganas de querer contar conmigo, de lo que yo le pueda dar al equipo y al plantel y eso me pone muy contento”.

Benegas quiere repetir lo hecho en Chile ahora en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Benegas tiene muy claro lo que se espera de él y el para qué lo llevaron a uno de los más grandes de Chile: “Tengo bien puesta las metas que tengo, sé para qué me traen, para hacer goles, para imponer mi juego, pero esas metas las tengo bien guardadas para mí (el dar un número concreto de goles).

Consultado sobre si es un peso o no reemplazar a Lucero, Benegas no le hizo el quite y afirmó que “No, ya es un peso pertenecer a Colo Colo que busca ganar y sumar victorias todos los fines de semana, campeonatos. El peso está en ser jugador de Colo Colo y responder todos los partidos al máximo”.

Antes de marcharse, Benegas aseguró que está disponible para el domingo enfrentar a Magallanes si Gustavo Quinteros así lo decide, por lo que su debut oficial con los albos podría darse en la ciudad jardín el domingo cuando el Cacique busque levantar la Supercopa ante el cuadro de Nicolás Núñez.