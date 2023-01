Un verdadero golpe en el mentón se está convirtiendo el tema de Juan Martín Lucero para Colo Colo, ante el deseo del goleador de partir a Brasil y ni siquiera viajó con el plantel rumbo a Argentina para iniciar la pretemporada.

El mundo del cacique ya reacciona ante esta información y les cayó como un balde de agua fría que su máximo artillero, quiera emigrar del cuadro de Macul. Uno que ya dio su parecer es Lizardo Garrido. El Chano conversó con Bolavip y dijo creer que la situación no está sentenciada como muchos creen, pero de ser así, confía en que la dirigencia ya busque a su sucesor.

"Sí, si es que es cierto, porque yo áun tengo dudas y creo que él lo va a pensar y debe estar pensando si es que se va de Colo Colo. Pero mucas veces no depende del club, ni de Daniel (Morón) y la gente dice 'otra vez se le fue alguien a Colo Colo' y no es tan así. Hay veces que los representantes empiezan a meter presión, espero que no sea así y si se da bueno, no tengo ninguna duda que ya deben estar buscando a alguien que tenga condiciones similares a Lucero", defiende el ex campeón de la Copa Libertadores.

Sobre el recambio para el Gato donde el mayor nombre que se escuha es el de Leandro Benegas, Garrido aprueba la eventual llegada del camión mendocino. "Sí, me gusta. Tiene características de gallo goleador, bravo y que en el área es mortal. Tiene un físico privilegiado, pero características distintas a Lucero. Espero que quien se ponga la camiseta enganche rápidamente lo que significa la responsabilidad de ponérsela, porque no es fácil en Colo Colo"; sentenció el ex defensor.

¿Y el nombre de Paolo Guerrero? "No lo había escuchado, lo único era lo de Benegas. Lo más importante es que le gusta al técnico y si es que se concreta la partida de Lucero, yo tengo mis dudas", volvió a enfatizar Garrido.

Si se va el gato, bueno es el toro, sostiene el Chano Garrido por Leandro Benegas (GettyImages)

¿Tienen oportunidad los jóvenes con Gustavo Quinteros?

En relación a las pocas oportunidades que otorgaría Gustavo Quinteros a la cantera alba, el Chano tuvo una visión más aterrizada y que bajo ningún aspecto él cree que la situación sea como se menciona, ya que varios formados en el cacique fueron a la pretemporada a Argentina.

"Lo de Vicente Pizarro es claro y leí una entrevista a Quinteros donde dijo que van a tener la posibilidad de jugar, si ellos se ponen solos, pues. No se en qué condiciones estará Jeyson Rojas, pero él jugó y demostró. Lo más importante para mi es cuando Gustavo Quinteros requiera a alguien, que no le quepa la menor duda que va a estar preparado. Si ahora llevó a unos cuántos para Argentina. Hay que dar, nomás y en cadetes se le preparan jugadores para que en un momento puedan jugar en el primer equipo", concluyó.