El mundo de Colo Colo ha vivido horas de preocupación en los últimos días y esto por la delicada situación de salud que tiene un histórico del Cacique como lo es Lizardo Garrido, quien durante esta semana fue hospitalizado en la Clínica Alemana, en donde se dio a conocer que el ‘Chano’ tiene leucemia.

A pesar de todo, el ídolo del Cacique se dio la instancia para dialogar con LUN sobre la situación que vive hoy en día, en donde agradece todo el apoyo de la gente y expresa que dará lucha hasta el final con esta sensible enfermedad.

“Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere. Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat de WhatsApp del Eterno Campeón, del Colo Colo ‘91 y mis compañeros de cadetes son las más potentes y fuertes, las que me llegan hasta el alma.”, inició indicando Garrido.

El campeón con el Cacique en la Copa Libertadores en el 1991, se mostró emocionado por el apoyo que ha tenido de sus seres cercanos, quienes se las han ingeniado para poder ir a visitarlo y entregarle todas las fuerzas para este momento.

“Se me quiebra la voz porque estuve con algunos hoy y me hablan cosas tan lindas. No sé cómo entraron. Vino Barti, el Bocón Ormeño, el Vasco (Severino Vasconcelos), el Chino Caszely, no sé por dónde entraron. Se las arreglan de alguna manera. También Pedro García y Arturo Salah”, expresó a LUN.

Finalmente, Garrido indicó que el tener que lidiar con esta enfermedad no será fácil, pero que él como buen colocolino no se rendirá y tildó esta situación como el partido más importante de su vida.

“En Colo Colo me enseñaron desde chico, cuando ingresé a los 15 años, que la lucha hay que darla hasta el final, hasta el final. Me enseñaron a no bajar jamás los brazos, a no entregarse nunca, que se puede jugar bien o mal, pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante en mi vida y es el que tengo que ganar”, cerró.