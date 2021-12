Colo Colo finaliza la temporada 2021 sin lograr el título, pero clasificado a la Copa Libertadores 2022. En el Cacique deberán reestructurar el plantel de cara al próximo año y ya cuatro jugadores titulares podrían partir del equipo: se trata de Brayan Cortés, Gabriel Suazo, Leonardo Gil e Iván Morales.

En el caso del arquero tiene el deseo de continuar su carrera en el fútbol extranjero. Según reveló DaleAlbo, Elche de España le ofrece la oportunidad de dar el salto al nivel de Europa. "Obviamente me gustaría partir, pero hoy estoy acá, en Colo Colo. Estoy feliz y disfrutando cada momento, no me imagino a futuro. Están las ganas y los deseos, pero hoy estoy acá", dijo el golero en una conferencia de prensa.

Gabriel Suazo es otro de los jugadores que tendría chances de salir. El capitán de Colo Colo se refirió a su situación tras el partido ante Antofagasta: "Hay opciones, son situaciones que no manejo, lo ve mi representante, yo hago mi trabajo lo mejor posible. Tengo un sueño que es partir a Europa, pero si me quedo estoy feliz representando al club de mis amores. No lo sé, no lo manejo. Quizás muchos no vamos a continuar, pero se verá en los próximos días".

Leonardo Gil hoy por hoy también parece más fuera de Macul que de continuar, ya que apareció interés de otros clubes por sumarlo y con mejores posibilidades de pagar los dos millones que pide el Al Ittihad. En el Cacique de momento buscaban bajar la cifra, situación que encaminaban, pero que se complica ante el interés de más clubes. "No sé nada todavía. Ojalá se pueda dar y si no lo mejor para Colo Colo", comentó luego de la última fecha.

En delantera, Iván Morales no seguiría, puesto que en el conjunto albo tendrán la última chance de conseguir un beneficio económico por dejarlo partir. El Tanquecito termina contrato a mediados de 2022 y Colo Colo si decide mantenerlo un tiempo más podría dejarlo partir a costo cero.

Morales salió muy afectado, al borde de las lagrimas en el compromiso ante Deportes Antofagasta, en el que quizás pudo ser su último partido con la camiseta del club que lo formó.

"Los representantes del delantero de 22 años tuvieron su primer acercamiento con la dirigencia para buscar una salida del club", informó el medio DaleAlbo.