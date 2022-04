Colo Colo presentó este martes a su nuevo presidente de la concesionaria de Blanco y Negro la cual está a cargo de Alfredo Stöhwing. No obstante, el exfutbolista Marcelo Barticciotto lanzó varios dardos y detalles al respecto de por qué se generó el cambio de mandato en la presidencia del Cacique.

Durante el programa de ESPN Chile el comentarista deportivo quedó metido con la renuncia que se generó hace meses atrás con la salida de Paul Fontaine como directivo de Blanco y Negro, lo cual cree que fue forzada su salida para ir a elecciones en la presidencia ya que era la única forma.

“No, lo mismo del clamor de la gente y lo mismo que estás diciendo, yo creo que cuando algo está funcionando para que tocarlo ¿no?, cuando algo marcha bien, para mi es poca inteligencia de poder manipularlo y cambiarlo de cómo ha pasado”, comenzaba explicando el exfutbolista del Cacique.

No fue todo, debido a que también agregó que “Yo sé que hay intereses de por medio y que cada uno busca lo suyo y quiere su bienestar, lamentablemente le pasó esto a los chicos del Club Social”.

El grueso de la opinión que entregó el comentarista fue que “Lo conversábamos con Luka (Tudor), él tiene una versión, yo tengo otra, yo tengo una versión donde el punto neurálgico de que Edmundo Valladares con Edison Marchant asumieron en abril del año pasado”.

Además, apuntó que “Ellos tenían como gestión tres años para presidir a Blanco y Negro en la mesa directiva, de la única manera para forzar una elección era que renunciara un director de Blanco y Negro. ¿Qué pasó? Renunció un director de Blanco y Negro”.

Finalmente, el exentrenador sentenció señalando que “Entonces, yo no sé, esa es mi campana, no digo que sea la verdad, lo que sí es que da para sospechar. Y lo que dice Christopher (Brandt) o lo que dice Fernando (Solabarrieta) que le trataron de imponer la vicepresidencia que, si seguía Edmundo Valladares, pero que pedían que se fuera Edison Marchant, lo que le exigieron también es que se fuera Daniel Morón. No solo eso, entonces al final se van agregando cosas”.