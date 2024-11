En Colo Colo aún hace ruido la denuncia que hizo Universidad de Chile contra el entrenador Jorge Almirón, por un posible desacato en el partido contra Huachipato por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024, cuando se encontraba suspendido.

Si bien tanto la Primera Sala como la Segunda del Tribunal de Disciplina fallaron a favor del Cacique, los azules informaron que ahora irían al TAS, luego de perder el título contra los albos con dos puntos de diferencia.

Y con la temporada finalizada, el propio Almirón volvió a hablar de la polémica en entrevista con la Arenga del Abuelo, donde insistió en la versión del cuadro popular.

“Si pasa otra vez, no sé, me voy a Argentina, me tomo un fin de semana. Por reglamento, porque me expulsaron, me dieron tres fechas. ¿Tengo que estar en un palco? Estoy en el palco, pero no puedo estar sentado, sin hablar, sin moverme“, comenzó diciendo.

“Es imposible, yo estoy corriendo, me vuelvo loco. Ese partido era importante, lo ganamos 2-1. Yo me estoy moviendo, estoy atento a todo lo que pasa, sin poder tomar una decisión. Pero no puedo tomar ninguna decisión ahí, no podía tomar, no tenía tiempo de nada”, añadió.

La situación en cuestión

Resopecto a una situación que generaba dudas, el técnico argentino comentó que no existe la telepatía y que sus colaboradores actuaron de forma autónoma en aquel partido.

“Si uno analiza más profundamente, había acciones que tomó el cuerpo técnico en el momento. No sé, en ese partido, Cris Martínez lo expulsaron, porque tuvo un contacto ahí con Alan Saldivia. Y Alan Saldivia tenía amarilla. Entonces lo expulsan al jugador de Huachipato y enseguida el cuerpo técnico saca a Alan Saldivia y pone a (Óscar) Opazo ahí”, explicó.

“La telepatía entre nosotros todavía no existe. Nos entendemos, pero no, con el cuerpo técnico no puedo. Y explicar esto es una locura, es una locura. Pero bueno, se agarraron de algo que no es culpa nuestra… estábamos a 10 puntos de ventaja“, continuó.

“No es culpa nuestra que lo pasamos. Bueno, sí es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero hasta ahí yo puedo explicar, hasta ahí. Con todo respeto yo les digo hoy que nos tocó ganar“, completó Almirón.

Jorge Almirón junto al cuerpo técnico y utilería de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El daño que hizo la U

En la misma línea, el DT de 53 años se refirió al daño que provocó al interior de Colo Colo esta denuncia en la U, sobre todo a funcionarios que fueron apuntados públicamente.

“En su momento lo dije, me preocupa que esto sea determinante para un torneo. Porque me vieron ahí saltando, moviéndome, que le quiten tres puntos al club más importante de Chile, me sentía culpable. Le echaron la culpa a Don Víctor (Vidal), pobre, que hace 25 años que trabaja en el club, el coordinador, le echaron la culpa a él. Y estaba el utilero con el teléfono, sacaron foto y pobre el utilero no sabía qué hacer. A dos utileros que andaban por ahí”, señaló.