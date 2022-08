Marcelo Barticciotto le pide explicaciones a Emiliano Amor y Maximiliano Falcón y estalla: "¿Por qué no estaban con la marca de Christian Vilches en uno de los goles? No lo entiendo"

Christian Vilches le amagó la noche a Colo Colo en su visita al Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. El defensor anotó dos goles de pelota parada y le dio el 2-1 definitivo a Unión La Calera ante el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros.

Con este resultado, los albos dejaron pasar una gran oportunidad de seguir aumentando su ventaja con sus máximos perseguidores: Curicó Unido y Ñublense, quienes cayeron en sus respectivos compromisos.

Marcelo Pablo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre en Cooperativa, se refirió a la caída del Cacique en La Calera y a la deficiencias en las pelotas paradas del cuadro albo.

"¿Mereció perder ayer con La Calera? Por el juego no, fue más en fútbol y en situaciones. No fue una máquina pero hasta el minuto 84 le alcanzaba para ganar, pero adentro de lo que abarca el fútbol está: el manejo de la pelota, la generación de jugadas ofensivas, la precisión, los driblings y nada menos que las pelotas paradas", partió aseverando el ídolo del Popular.

Vilches le ganó a todos en el área para vencer al Cacique | Foto: Agencia Uno

"En casi todas esas facetas había sido mejor el equipo de Quinteros, pero falló en los últimos diez minutos en una de ellas y perdió el partido. Marcó mal y se vino sin nada", agregó.

"Ahora que alguien me diga por qué ni Falcón ni Amor estaban con la marca de Vilches en uno de los goles. De verdad que alguien me explique porque todavía no lo entiendo ¿A quién había que marcar en las pelotas paradas en el equipo calerano? A Vilches. Si, a quién les hizo los dos goles y les terminó ganando el partido. Que alguien me explique porque yo todavía no lo entiendo", sentenció el ex estratega.