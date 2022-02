Marcelo Barticciotto no está de acuerdo con los dichos de Gustavo Quinteros: "No sé si zafar del descenso es comparable con un título"

Los hinchas albos llevan este 17 de febrero grabado en su corazón y es que Colo Colo un día como hoy pero de 2020 derrotó por 1-0 a la Universidad de Concepción y envió al elenco campanil a disputar la Primera B, con Gustavo Quinteros como gran artífice de la salvación del Popular.

Fue el propio DT de los albos, quien conversó este jueves en conferencia de prensa con los diversos medios de comunicación acerca de este tema y afirmó que este "es uno de los logros más importantes de mi carrera".

El ídolo albo, Marcelo Barticciotto, analizó estas declaraciones en Al Aire Libre de Cooperativa y mostró su dispar opinión acerca de esta situación.

"Fue algo de mucho sufrimiento, yo no sé si se puede comparar con un título, yo creo que no. Fue importante poder salvarse después de un año turbulento y que parecía muy difícil poder llegar a ese final", comenzó diciendo el Barti.

"Creo que esas cosas, como le pasó a la U, se dan de manera muy esporádica. Un equipo tiene que hacer las cosas muy mal y yo creo que uno tiene que aprender y sacar lecciones de eso. Yo creo que Colo Colo aprendió y sacó lecciones, tuvo un buen año y peleó el título", añadió el ex delantero del Cacique.

"Esto se empieza desde el principio de año, no perdiendo partidos inútiles o no haciendo partidos malos, sacando la mayor cantidad de puntos y hay que sacar experiencias de esas cosas malas porque esta situación no la quiere vivir nadie: ni los hinchas, ni los que están adentro", finalizó el actual panelista de Al Aire Libre.