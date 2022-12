El ídolo albo cree que una buena chance para el ex capitán de Colo Colo en ir a una liga como la griega, pues de hacer un buen papel, podría abrirle más opciones a otros países del Viejo Continente.

Marcelo Barticciotto no ve con malos ojos que Gabriel Suazo recale en Olympiacos: "Es un equipo grande y sería una buena posibilidad"

Gabriel Suazo es el nombre que está en la palestra en las últimas horas, pues el lateral tendría un par de ofertas desde Europa según pudo reportear Bolavip Chile y una de aquellas es del Olympiacos de Grecia.

En esa línea, es que aquel ofrecimiento ha generado reacciones de todos lados, como la Marcelo Barticciotto. El ídolo del Cacique aseguró en Al Aire Libre en Cooperativa que es una buena opción que el formado en el Monumental parta al fútbol griego.

"Me parece que Suazo es un chico joven y es una buena posibilidad en la medida que, es un equipo de los grandes de Grecia, quizás no de los de Europa, pero es una buena posibilidad. En definitiva si hace una buena campaña ahí, se le abrirán puertas", dijo 'Barti'.

"No es lo mismo jugar en esa parte del continente, que jugar acá en Sudamérica. Es una buena opción, sin duda que lo económico mejorará también. No lo desecharía, más allá de que uno puede llegar a decir que 'no es una liga de primer nivel', pero es un equipo grande y podría ser una buena posibilidad para él", cerró.

El lateral podría recalar en el fútbol griego | Foto: Agencia UNO

De momento, queda esperar si el seleccionado nacional concrete su arribo al grande del fútbol de Grecia, pues el próximo 31 de diciembre ya será jugador libre y verá si toma la chance o busca un nuevo destino.