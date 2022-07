El histórico jugador de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, aseguró no conocer la carrera de Marco Rojas y resaltó la sobreexplotación de nombres que hay en el mediocampo.

Para la sorpresa de todos los hinchas de Colo Colo, el segundo fichaje del Cacique ya estaría listo para recalar a Chile: Se trata de Marco Rojas, actual jugador delMelbourne Victory de la A-League, y que es conocido como el "Kiwi Messi" por su parecido físico con el astro argentino Leonel Messi.

Y es que el mediocampista neozelandés-chileno viajaría en los próximos días a fimar su contrato y realizarse los exámenes médicos correspondientes, y así ponerse a disposición de Gustavo Quinteros para la segunda parte del Campeonato Nacional.

Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo del club albo y actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, tuvo palabras para la llegada del futbolista de 30 años al cuadro Popular.

"No quiero faltarle el respeto, soy ignorante y no lo conozco, no sé cómo juega, quizás deslumbra y la termina rompiendo", indicó en el programa radial.

Rojas ha tenido pasos por equipos de segundo nivel de Europa | Foto: Instagram

"Alguien de Colo Colo debe conocerlo, debe haber visto videos para traerlo. Y el técnico (Gustavo Quinteros) lo mismo, debe haberlo visado", agregó el reconocido 7 del pueblo.

Para finalizar, el Barti recalcó que "creo que hay muchos volantes ofensivos, algunos extremos y casi todos pueden jugar por fuera. Tiene una sobrepobalción en puestos que quizás tiene de sobra y otros quizás faltan", cerró.