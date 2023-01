Colo Colo no está tranquilo a días de su debut en el Campeonato Nacional, donde, tras la derrota en la Supercopa ante Magallanes, el técnico Gustavo Quinteros comienza a presionar por lo tarde que pueden llegar algunos refuerzos al Monumental.

En ese sentido, Marcelo Barticciotto, leyenda de Colo Colo y actual comentarista de radio Cooperativa, asegura que el entrenador está en todo su derecho de molestarse con ese tema.

"Creo que en defiinitiva, cuando Quinteros reclama lo hace con razón. Uno puedo estar de acuerdo en ciertas cosas y otras no tanto. Cuando se equivoca hay que decirlo, pero en esto está en lo cierto", comentó Barticciotto.

Gustavo Quinteros comienza a reclamar con la dirigencia. Foto: Guille Salazar.

Por lo mismo, pone como ejemplo lo que pasó en el estadio Sausalito, donde Colo Colo demostró que se ha ido quedando sin variantes en algunas posiciones.

"Cuando estaba Costa por izquierda, la idea era de enganchar hacia adentro, para que pasara Suazo. El otro día no jugó con ningún extremo, Rojas de volante y Bouzat de volante. Si uno diseña para que enganchen haca adentro y pasen los laterales uno dice está bien, pero no fue así ni Erick Wiemberg ni Gutiérrez pasaron", enfatiza.

"En el segundo equipo, quizás con Bolados a la derecha, Benegas al medio y Moya por izquierda se asemenajan a dos punteros. Moya puede generar problemas. Pero no sé cómo quiere jugar Quinteros", explica.

Más allá de apostar todo a lo que está pasando en los reclamos de Quinteros con los refuezos, de igual forma Barti no apoya en el momento en que se cargaron los dardos contra el arbitraje.

"No estoy de acuerdo, se excedió y no fue la realidad. Fue un buen arbitraje, no incidió en el resultado, quizas en algunas faltas. Pero la expulsión de Gil estuvo bien, no encuentro que perjudicó a Colo Colo", finaliza.