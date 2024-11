En Blanco y Negro tuvieron una reunión de directorio importante para el futuro de Colo Colo en el año 2025. Las renovaciones de Brayan Cortés, César Fuentes y Marcos Bolados eran algunos de los temas que estaban en tabla.

Según informó el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes, César Fuentes se va de Colo Colo. El reportero vía X reporta que por ahora el jugador maneja una oferta de un club chileno.

Hace unas semanas se conoció que O’Higgins estaría interesado en el retorno del mediocampista de 31 años.

El volante no pudo tener mayor en el Popular esta temporada, ya que sufrió una rotura de ligamento cruzado en marzo y no fue inscrito para el segundo semestre. De hecho, su cupo lo ocupó Gonzalo Castellani.

Fuentes es la sexta salida del Cacique tras Emiliano Amor, Leonardo Gil, Ramiro González, Gonzalo Castellani y Guillermo Paiva.

César Fuentes no sigue en Colo Colo para la temporada 2025. (Foto: Photosport)

Se complica la renovación de Brayan Cortés en Colo Colo

Lo de Brayan Cortés está muy complicado, ya que el futbolista no ha respondido a la oferta que le hizo Colo Colo y lo esperarán sólo al 30 de noviembre. Si no contesta, no seguirá.

En el escenario que no continue el iquiqueño, el Cacique empezará a conversar con guardametas donde asoma la opción de Matías Dituro y también comunicarse con Claudio Bravo para intentar sacarlo del retiro.