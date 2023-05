Un verdadero terremoto se vivió en Universidad Católica durante este martes luego que comunicaran la salida de Mauricio Isla del club. El 'Huaso' no vestirá más la Franja y en la UC entregaron las razones de su partida.

Sin embargo, todo esto ocurre tras que algunos días se haya informado que el ex seleccionado nacional estaría en la mira de Colo Colo de cara al segundo semestre. De hecho, el mismo Gustavo Quinteros le abre las puertas al defensor.



Ante esta opción de que Isla arribe al Estadio Monumental, Marcelo Barticciotto alzó la voz y respaldó al bicampeón de América si es que decide ponerse la camiseta del Cacique.

"Si por más que Isla le haya dicho (a la Católica) que se va para afuera y arregla en Colo Colo ¿Está mal? No sé si Isla le dijo eso. A lo que me refiero es que si él le dijo que probablemente se vaya a Estados Unidos y después no se va y arregla en Colo Colo ¿Está mal? Puede arreglar donde quiera", comenzó diciendo el ídolo albo en Al Aire Libre en Cooperativa.

El Huaso es jugador libre tras desvincularse de la UC | Foto: Photosport

Por otra parte, el debate continuó en el panel radial y sobre aquello se puso sobre la mesa la situación sobre si la UC habría dejado ir al jugador sin la garantía de que él mismo le dijera a la institución que emigraría al extranjero. Barticciotto complementó.

"Pero ¿Qué garantía es? Uno puede decir 'me voy a jugar afuera' y después dices 'no me quiero ir, porque tengo a mi hijo acá. Me voy a quedar' y arregla en Colo Colo. No tiene nada de malo", agregó.



Finalmente, también analizaron sobre las palabras de Isla que compartieron en la publicación desde Cruzados y que el ex delantero de Colo Colo también abarcó.

"Sí, porque Católica el día de mañana si llega a arreglar en Colo Colo puede decir 'Sabes, no cumplió su palabra, porque me dijo otra cosa'. ¿Cuál es el problema? Ni uno. Isla puede arreglar donde se le cante, porque si se fue de común acuerdo quiere decir que Católica también quería que se vaya. Después si Isla arregla en cualquier lado, tiene todo su derecho arreglar donde quiera", cerró.