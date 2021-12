El Colo Colo 2021 de Gustavo Quinteros mostró, durante largos pasajes del Campeonato Nacional 2021 y la Copa Chile, un sólido funcionamiento que le valió quedarse con un título y pelear el torneo hasta la última fecha.

El boliviano-argentino le logró dar una identidad a los albos en la cancha, la cual muchas veces se traducía en lo que podía pasar por los pies de Leonardo Gil y los desbordes por las bandas de Pablo Solari o Marcos Bolados.

Marcelo Espina, ídolo del Cacique y ex jugador, se refirió en ESPN a la carencia que tuvo el equipo de Quinteros en esta temporada: “Al margen de los nombres que figuran, a Colo Colo esta temporada le ha faltado un jugador que baje un poco las revoluciones al equipo. Nunca es excesiva (la velocidad), pero en los partidos en donde no le encuentras la vuelta o que no lo encontró, siempre lo quiso jugar igual, de la misma manera”.

El Calamar siguió profundizando en esa misma idea: “Colo Colo no tiene un pasador, no tiene un jugador que pase, que baje un cambio, que mueva la pelota y a veces en ese tipo de partidos como fue contra Ñublense, Cobresal, Unión Española o Curicó Unido allá necesitas alguien que diga ‘para, tenla’”.

En el cierre, Espina reveló el tipo de jugador que Colo Colo necesita cuando los partidos se el complican: “Cuando el rival se te encierra y se te meten 8-9 atrás lo que no necesitas es velocidad, ser vertiginoso, necesitas un jugador de las características del Mago (Valdivia); pasador, habilitador, inteligente, tiempista, que hace jugar a los demás y ese futbolista hoy no lo tiene”.